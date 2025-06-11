https://1prime.ru/20250611/tramp-858408001.html

Трамп оценил недавний разговор с Путиным

Трамп оценил недавний разговор с Путиным - 11.06.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил недавний разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным как хороший, ждет результатов. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:08+0300

2025-06-11T14:08+0300

2025-06-11T14:08+0300

политика

россия

общество

сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным как хороший, ждет результатов. "Мы поговорили... Знаете, у меня отличные отношения с ним... Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.

https://1prime.ru/20250610/tramp-858353620.html

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россия, общество , сша, дональд трамп, владимир путин