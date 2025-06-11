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Трамп оценил недавний разговор с Путиным - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп оценил недавний разговор с Путиным
Трамп оценил недавний разговор с Путиным - 11.06.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил недавний разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным как хороший, ждет результатов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:08+0300
2025-06-11T14:08+0300
политика
россия
общество
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным как хороший, ждет результатов. "Мы поговорили... Знаете, у меня отличные отношения с ним... Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.
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россия, общество , сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Путин
14:08 11.06.2025
 
Трамп оценил недавний разговор с Путиным

Трамп назвал разговор с Путиным хорошим, ждет результатов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным как хороший, ждет результатов.
"Мы поговорили... Знаете, у меня отличные отношения с ним... Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.
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