https://1prime.ru/20250611/tramp-858413788.html

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова - 11.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова

Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

экономика

вашингтон

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн – ПРАЙМ. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд Трамп. "Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня", - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. "У нас отличные отношения!" - резюмировал глава государства.

https://1prime.ru/20250611/kitay-858403724.html

вашингтон

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин