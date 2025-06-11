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Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250611/tramp-858413788.html
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова - 11.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова
Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:32+0300
2025-06-11T15:32+0300
экономика
вашингтон
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 11 июн – ПРАЙМ. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд Трамп. "Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня", - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. "У нас отличные отношения!" - резюмировал глава государства.
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вашингтон, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, ВАШИНГТОН, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
15:32 11.06.2025
 
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем готова

Трамп: новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ждет одобрения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 11 июн – ПРАЙМ. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня", - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
"У нас отличные отношения!" - резюмировал глава государства.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Китай и США достигли новых сдвигов в решении торгово-экономических проблем
12:32
 
ЭкономикаВАШИНГТОНСШАКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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