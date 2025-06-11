https://1prime.ru/20250611/tsb-858403883.html

ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO

ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO - 11.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO

Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:33+0300

2025-06-11T12:33+0300

2025-06-11T12:33+0300

банк россии

финансы

рынок

россия

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного инструмента, сообщил ЦБ РФ в отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям. Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента. В период 2018-2019 годов правила выпуска и конвертации таких облигаций были усовершенствованы для того, чтобы повысить предсказуемость их оборота. Однако на текущий момент на российском финансовом рынке выпуски конвертируемых облигаций носят единичный характер. "Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов", - отмечают в ЦБ. Регулятор оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов. "Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации. Такие изменения позволят компаниям лучше адаптировать инструмент под свои нужды и рыночную ситуацию", - считают в ЦБ. Большой потенциал в этом сегменте подтверждается тем, что на 10 марта 2025 года к организованным торгам, проводимым Московской биржей, допущены 38 выпусков облигаций семи эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023-2024 годах, с совокупным объемом в обращении по непогашенному номиналу 94,175 миллиарда рублей, говорится в отчете.

https://1prime.ru/20250611/yuan-858396392.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, россия