Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250611/tsb-858403883.html
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO - 11.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO
Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:33+0300
2025-06-11T12:33+0300
банк россии
финансы
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного инструмента, сообщил ЦБ РФ в отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям. Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента. В период 2018-2019 годов правила выпуска и конвертации таких облигаций были усовершенствованы для того, чтобы повысить предсказуемость их оборота. Однако на текущий момент на российском финансовом рынке выпуски конвертируемых облигаций носят единичный характер. "Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов", - отмечают в ЦБ. Регулятор оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов. "Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации. Такие изменения позволят компаниям лучше адаптировать инструмент под свои нужды и рыночную ситуацию", - считают в ЦБ. Большой потенциал в этом сегменте подтверждается тем, что на 10 марта 2025 года к организованным торгам, проводимым Московской биржей, допущены 38 выпусков облигаций семи эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023-2024 годах, с совокупным объемом в обращении по непогашенному номиналу 94,175 миллиарда рублей, говорится в отчете.
https://1prime.ru/20250611/yuan-858396392.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5dedfa8fe9180055aeec7207906a406d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, россия
Банк России, Финансы, Рынок, РОССИЯ
12:33 11.06.2025
 
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO

ЦБ предложил создать условия для использования конвертируемых облигаций на pre-IPO

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного инструмента, сообщил ЦБ РФ в отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента. В период 2018-2019 годов правила выпуска и конвертации таких облигаций были усовершенствованы для того, чтобы повысить предсказуемость их оборота. Однако на текущий момент на российском финансовом рынке выпуски конвертируемых облигаций носят единичный характер.
"Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов", - отмечают в ЦБ.
Регулятор оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.
"Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации. Такие изменения позволят компаниям лучше адаптировать инструмент под свои нужды и рыночную ситуацию", - считают в ЦБ.
Большой потенциал в этом сегменте подтверждается тем, что на 10 марта 2025 года к организованным торгам, проводимым Московской биржей, допущены 38 выпусков облигаций семи эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023-2024 годах, с совокупным объемом в обращении по непогашенному номиналу 94,175 миллиарда рублей, говорится в отчете.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
ЦБ 10 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей
10:40
 
Банк РоссииФинансыРынокРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала