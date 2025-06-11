https://1prime.ru/20250611/tsb-858403883.html
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO - 11.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO
Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:33+0300
2025-06-11T12:33+0300
2025-06-11T12:33+0300
банк россии
финансы
рынок
россия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного инструмента, сообщил ЦБ РФ в отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям. Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента. В период 2018-2019 годов правила выпуска и конвертации таких облигаций были усовершенствованы для того, чтобы повысить предсказуемость их оборота. Однако на текущий момент на российском финансовом рынке выпуски конвертируемых облигаций носят единичный характер. "Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов", - отмечают в ЦБ. Регулятор оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов. "Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации. Такие изменения позволят компаниям лучше адаптировать инструмент под свои нужды и рыночную ситуацию", - считают в ЦБ. Большой потенциал в этом сегменте подтверждается тем, что на 10 марта 2025 года к организованным торгам, проводимым Московской биржей, допущены 38 выпусков облигаций семи эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023-2024 годах, с совокупным объемом в обращении по непогашенному номиналу 94,175 миллиарда рублей, говорится в отчете.
https://1prime.ru/20250611/yuan-858396392.html
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финансы, рынок, россия
Банк России, Финансы, Рынок, РОССИЯ
ЦБ предложил использовать конвертируемые облигации на стадии pre-IPO
ЦБ предложил создать условия для использования конвертируемых облигаций на pre-IPO
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил создать условия для использования на стадии pre-IPO компаний конвертируемых облигаций, чтобы повысить востребованность данного инструмента, сообщил ЦБ РФ в отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента. В период 2018-2019 годов правила выпуска и конвертации таких облигаций были усовершенствованы для того, чтобы повысить предсказуемость их оборота. Однако на текущий момент на российском финансовом рынке выпуски конвертируемых облигаций носят единичный характер.
"Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов", - отмечают в ЦБ.
Регулятор оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.
"Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации. Такие изменения позволят компаниям лучше адаптировать инструмент под свои нужды и рыночную ситуацию", - считают в ЦБ.
Большой потенциал в этом сегменте подтверждается тем, что на 10 марта 2025 года к организованным торгам, проводимым Московской биржей, допущены 38 выпусков облигаций семи эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023-2024 годах, с совокупным объемом в обращении по непогашенному номиналу 94,175 миллиарда рублей, говорится в отчете.
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