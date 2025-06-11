https://1prime.ru/20250611/tsb-858405341.html

ЦБ предупредил россиян о риске вовлечения в преступные схемы в интернете

ЦБ предупредил россиян о риске вовлечения в преступные схемы в интернете - 11.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ предупредил россиян о риске вовлечения в преступные схемы в интернете

Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:03+0300

2025-06-11T13:03+0300

2025-06-11T13:03+0300

мошенничество

финансы

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными интернет-площадками, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. "Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности", - говорится в сообщении. Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками, предупреждает ЦБ. Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, предупреждает Банк России. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков. "Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое - что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок", - заключили в ЦБ.

https://1prime.ru/20250611/tsb-858403883.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва