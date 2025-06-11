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Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией
Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией - 11.06.2025, ПРАЙМ
Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией
Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, отвечая на вопросы... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:56+0300
2025-06-11T18:56+0300
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ВАРШАВА, 11 июн – ПРАЙМ. Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, отвечая на вопросы парламентариев перед голосованием о вотуме доверия правительству. По словам премьера, если ФРГ вводит такие нормы, то почему Польша не может поступить так же. "Этим летом это весьма вероятно", - сказал он. Германия в прошлом году ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах, в том числе со странами Шенгенской зоны. Занимавшая тогда пост министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение высоким уровнем нелегальной миграции, а также необходимостью защиты от исламистских радикалов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября прошлого года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществляются с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.
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мировая экономика, германия, польша, дания, дональд туск, сейм
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ДАНИЯ, Дональд Туск, Сейм
Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией
Туск: Польша летом планирует ввести частичный контроль на границе с Германией
ВАРШАВА, 11 июн – ПРАЙМ. Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, отвечая на вопросы парламентариев перед голосованием о вотуме доверия правительству.
По словам премьера, если ФРГ вводит такие нормы, то почему Польша не может поступить так же.
"Этим летом это весьма вероятно", - сказал он.
Германия в прошлом году ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах, в том числе со странами Шенгенской зоны. Занимавшая тогда пост министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение высоким уровнем нелегальной миграции, а также необходимостью защиты от исламистских радикалов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября прошлого года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществляются с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.
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