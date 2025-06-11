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Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка

Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка - 11.06.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка

При неиспользовании земельного участка его владельцу могут выдать предписание и выписать штраф. Если требования будут проигнорированы, участок и вовсе могут... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T02:02+0300

2025-06-11T02:02+0300

2025-06-11T02:02+0300

дача

недвижимость

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земельный участок

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. При неиспользовании земельного участка его владельцу могут выдать предписание и выписать штраф. Если требования будут проигнорированы, участок и вовсе могут забрать, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Ранее правительство России утвердило критерии неиспользования земельных участков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Срок освоения земельного участка составляет три года (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ). Согласно постановлению правительства, признаки неиспользования земельного участка будут применяться только после того, как этот срок истечет.Под неиспользованием земельного участка можно понимать:"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", - пояснил Рыбченко.В случае игнорирования предписания законом предусмотрена возможность изъять такой участок, указал юрист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, недвижимость, бизнес, общество , земельный участок