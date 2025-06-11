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Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка
Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка - 11.06.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка
При неиспользовании земельного участка его владельцу могут выдать предписание и выписать штраф. Если требования будут проигнорированы, участок и вовсе могут... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T02:02+0300
2025-06-11T02:02+0300
2025-06-11T02:02+0300
дача
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. При неиспользовании земельного участка его владельцу могут выдать предписание и выписать штраф. Если требования будут проигнорированы, участок и вовсе могут забрать, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Ранее правительство России утвердило критерии неиспользования земельных участков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Срок освоения земельного участка составляет три года (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ). Согласно постановлению правительства, признаки неиспользования земельного участка будут применяться только после того, как этот срок истечет.Под неиспользованием земельного участка можно понимать:"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", - пояснил Рыбченко.В случае игнорирования предписания законом предусмотрена возможность изъять такой участок, указал юрист.
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дача, недвижимость, бизнес, общество , земельный участок
дача, Недвижимость, Бизнес, Общество , земельный участок
Юрист предупредил о риске изъятия земельного участка
Юрист Рыбченко: земельный участок могут изъять за неиспользование
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. При неиспользовании земельного участка его владельцу могут выдать предписание и выписать штраф. Если требования будут проигнорированы, участок и вовсе могут забрать, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Ранее правительство России утвердило критерии неиспользования земельных участков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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Срок освоения земельного участка составляет три года (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ). Согласно постановлению правительства, признаки неиспользования земельного участка будут применяться только после того, как этот срок истечет.
Под неиспользованием земельного участка можно понимать:
- захламление более 50% территории участка разного рода предметами или загрязнение отходами;
- отсутствие на участке в течение пяти и более лет построенного и зарегистрированного здания или сооружения, если правовой режим участка предусматривает их строительство (если не установлен иной срок, например, разрешением на строительство);
- отсутствие на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства в течение 7 и более лет построенного и зарегистрированного индивидуального жилого дома;
- наличие на земельном участке зданий, сооружений, у которых разрушены крыша, стены, а также отсутствуют окна или стекла на окнах;
- наличие более чем на 50% площади приусадебного, садового, огородного или участка, правовой режим которых не предусматривает строительство и эксплуатацию зданий, сорных растений высотой более 1 метра.
"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", - пояснил Рыбченко.
В случае игнорирования предписания законом предусмотрена возможность изъять такой участок, указал юрист.