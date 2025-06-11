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В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ

Шесть человек пострадали в результате удара украинского дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:02+0300

2025-06-11T11:02+0300

2025-06-11T11:05+0300

общество

шебекино

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в результате удара украинского дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, ещё три женщины — баротравмы", - написал он. По словам Гладкова, всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, им оказывается медпомощь. Кроме того, в результате атаки в одном из зданий повреждены фасад и остекление.

https://1prime.ru/20250610/zakharova-858369735.html

шебекино

белгородская область

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общество , шебекино, белгородская область