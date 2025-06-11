Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250611/udar-858397116.html
В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ
Шесть человек пострадали в результате удара украинского дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:02+0300
2025-06-11T11:05+0300
общество
шебекино
белгородская область
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/04/842570481_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_142a95618ed6bcb88024d04ebe3799a3.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в результате удара украинского дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, ещё три женщины — баротравмы", - написал он. По словам Гладкова, всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, им оказывается медпомощь. Кроме того, в результате атаки в одном из зданий повреждены фасад и остекление.
https://1prime.ru/20250610/zakharova-858369735.html
шебекино
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/04/842570481_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_48583cf09263ed1927ffea89cbc261ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , шебекино, белгородская область
Общество , Шебекино, Белгородская область, Происшествия
11:02 11.06.2025 (обновлено: 11:05 11.06.2025)
 
В Белгородской области шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ

Гладков: шесть человек пострадали при ударе украинского дрона по Шебекино

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГород Шебекино Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Шесть человек пострадали в результате удара украинского дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, ещё три женщины — баротравмы", - написал он.
По словам Гладкова, всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, им оказывается медпомощь.
Кроме того, в результате атаки в одном из зданий повреждены фасад и остекление.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Захарова назвала "расчеловечиванием" отказ Киева забирать тела солдат ВСУ
Вчера, 14:39
 
ПроисшествияОбществоШебекиноБелгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала