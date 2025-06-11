Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250611/ukraina-858395547.html
МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском
МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском - 11.06.2025, ПРАЙМ
МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском
Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:18+0300
2025-06-11T10:18+0300
политика
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X. Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".
https://1prime.ru/20250610/siyyarto-858384228.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто
10:18 11.06.2025
 
МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском

МИД Украины Тихий назвал абсурдной критику Венгрии в адрес Зеленского

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой.
"Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X.
Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов
Вчера, 20:47
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала