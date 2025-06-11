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МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском

МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском - 11.06.2025, ПРАЙМ

МИД Украины обиделся на Венгрию за высказывания о Зеленском

Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:18+0300

2025-06-11T10:18+0300

2025-06-11T10:18+0300

политика

украина

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

петер сийярто

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X. Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".

https://1prime.ru/20250610/siyyarto-858384228.html

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украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто