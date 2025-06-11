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На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций

На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций - 11.06.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:52+0300

2025-06-11T10:52+0300

2025-06-11T10:52+0300

общество

украина

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое заседание парламента по этому вопросу. "С фортификациями беда. События на фронте доказывают правоту наших оценок, требований и советов. Мы требуем сделать критически важные шаги по строительству оборонительных сооружений", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. В частности, она призвала привлечь к ответственности виновных, отстранить военно-гражданские администрации от строительства фортификаций и провести закрытое заседание парламента о состоянии оборонительных сооружений.Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае 2024 года обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).

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общество , украина, рада