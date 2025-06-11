Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/ukraina-858396818.html
На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций
На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций - 11.06.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:52+0300
2025-06-11T10:52+0300
общество
украина
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое заседание парламента по этому вопросу. "С фортификациями беда. События на фронте доказывают правоту наших оценок, требований и советов. Мы требуем сделать критически важные шаги по строительству оборонительных сооружений", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. В частности, она призвала привлечь к ответственности виновных, отстранить военно-гражданские администрации от строительства фортификаций и провести закрытое заседание парламента о состоянии оборонительных сооружений.Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае 2024 года обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
https://1prime.ru/20250317/moshennichestvo-855860937.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, рада
Общество , УКРАИНА, Рада
10:52 11.06.2025
 
На Украине заявили о больших проблемах со строительством фортификаций

Депутат Рады Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификаций и призвала провести закрытое заседание парламента по этому вопросу.
"С фортификациями беда. События на фронте доказывают правоту наших оценок, требований и советов. Мы требуем сделать критически важные шаги по строительству оборонительных сооружений", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
В частности, она призвала привлечь к ответственности виновных, отстранить военно-гражданские администрации от строительства фортификаций и провести закрытое заседание парламента о состоянии оборонительных сооружений.
Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае 2024 года обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций
17 марта, 20:08
 
ОбществоУКРАИНАРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала