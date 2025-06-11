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Расходы Украины на оборону превысили 73%
Расходы Украины на оборону превысили 73% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Расходы Украины на оборону превысили 73%
Расходы Украины на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета, сообщили в Счетной палате страны. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:55+0300
2025-06-11T13:55+0300
2025-06-11T13:55+0300
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финансы
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Расходы Украины на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета, сообщили в Счетной палате страны. "Расходы государственного бюджета в первом квартале 2025 года составили 1,2 триллиона гривен (почти 29 миллиардов долларов – ред.) – это на 38,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обусловлен прежде всего увеличением расходов на обороноспособность и безопасность государства – до 73,5% общего объема", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты. По информации ведомства, больше всего расходов минобороны связаны с закупкой модернизацией и ремонтом вооружения, военной техники. "При этом для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные объемы расходов из запланированных на оплату труда в октябре – декабре 2025 года", - отметили в Счетной палате. По информации ведомства, прирост реального ВВП в первом кварте составил всего 0,5 при прогнозируемом в 2,7% на конец года. Это, как поясняют в Счетной палате, создает риск непоступления запланированных доходов. Одной из причин сдерживания роста ВВП стало уменьшение объемов экспорта на 8,7%. Минфин Украины в конце мая сообщил, что страна с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
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финансы, украина, счетная палата, минфин, рада
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Счетная палата, Минфин, Рада
Расходы Украины на оборону превысили 73%
Расходы Украины на оборону в первом квартале превысили 73%
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Расходы Украины на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета, сообщили в Счетной палате страны.
"Расходы государственного бюджета в первом квартале 2025 года составили 1,2 триллиона гривен (почти 29 миллиардов долларов – ред.) – это на 38,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обусловлен прежде всего увеличением расходов на обороноспособность и безопасность государства – до 73,5% общего объема", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты.
По информации ведомства, больше всего расходов минобороны связаны с закупкой модернизацией и ремонтом вооружения, военной техники.
"При этом для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные объемы расходов из запланированных на оплату труда в октябре – декабре 2025 года", - отметили в Счетной палате.
По информации ведомства, прирост реального ВВП в первом кварте составил всего 0,5 при прогнозируемом в 2,7% на конец года. Это, как поясняют в Счетной палате, создает риск непоступления запланированных доходов. Одной из причин сдерживания роста ВВП стало уменьшение объемов экспорта на 8,7%.
Минфин Украины в конце мая сообщил, что страна с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
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