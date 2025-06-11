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Нацбанк Украины отметил ускорение инфляции в стране до 15,9%
Нацбанк Украины отметил ускорение инфляции в стране до 15,9% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины отметил ускорение инфляции в стране до 15,9%
Инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума, сообщили в среду в Национальном банке страны. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:40+0300
2025-06-11T17:40+0300
2025-06-11T17:40+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума, сообщили в среду в Национальном банке страны. Нацбанк в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении. "В мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении. Инфляция в мае росла с опережением апрельского прогноза Нацбанка, что обусловливалось прежде всего более стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия… В мае инфляция достигла в этом году максимума. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. Агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны ранее сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%.
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украина, финансы, нацбанк, инфляция на украине
Экономика, УКРАИНА, Финансы, Нацбанк, инфляция на Украине
Нацбанк Украины отметил ускорение инфляции в стране до 15,9%
Нацбанк Украины: инфляция в стране в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума, сообщили в среду в Национальном банке страны.
Нацбанк в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
"В мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении. Инфляция в мае росла с опережением апрельского прогноза Нацбанка, что обусловливалось прежде всего более стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия… В мае инфляция достигла в этом году максимума. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны ранее сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%.
Украина рассчитывает получить от Британии 2,3 миллиарда долларов