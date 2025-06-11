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СМИ: США ликвидируют все зарубежные представительства USAID

СМИ: США ликвидируют все зарубежные представительства USAID - 11.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США ликвидируют все зарубежные представительства USAID

Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:33+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую госдепартаменту, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренный внутренний документ. "В полученной Guardian телеграмме госдепартамента госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно госдепартаменту", - пишет издание. Ожидается, что этот процесс будет завершен к 30 сентября и затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

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