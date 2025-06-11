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Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов

Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ

Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:39+0300

2025-06-11T15:39+0300

2025-06-11T15:39+0300

вооружения

великобритания

кир стармер

нато

европа

расходы на оборону

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ЛОНДОН, 11 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). В 2023-2024 финансовом году Великобритания направила на оборону 53,9 миллиарда фунтов стерлингов. "Расходы на оборону увеличатся на 11 миллиардов фунтов стерлингов, а бюджет разведслужб увеличится на 600 миллионов фунтов. Эти инвестиции обеспечат не только безопасность, но и модернизацию индустрии", - заявила Ривз в ходе презентации нового бюджета, который будет действовать до следующих выборов в 2029 году. Она подчеркнула, что правительство приняло решение сократить расходы на зарубежную помощь и расставить новые приоритеты в пользу военных расходов на фоне "эры новых угроз". Согласно новому бюджету, расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону. В частности, 4,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на производство боеприпасов, более 6 миллиардов фунтов стерлингов - на модернизацию производства атомных подводных лодок. В рамках плана по оборонным расходам правительство намерено "превратить Британию в оборонно-промышленную сверхдержаву", - добавила Ривз. В июне Лондон опубликовал новую оборонную стратегию. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что в рамках новой стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне". Британия вложит 20 миллиардов долларов в "историческую" модернизацию ядерного оружия и продолжит ежегодно направлять 4 миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявил он. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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великобритания, кир стармер, нато, европа, расходы на оборону