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Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов
Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:39+0300
2025-06-11T15:39+0300
вооружения
великобритания
кир стармер
нато
европа
расходы на оборону
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ЛОНДОН, 11 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов). В 2023-2024 финансовом году Великобритания направила на оборону 53,9 миллиарда фунтов стерлингов. "Расходы на оборону увеличатся на 11 миллиардов фунтов стерлингов, а бюджет разведслужб увеличится на 600 миллионов фунтов. Эти инвестиции обеспечат не только безопасность, но и модернизацию индустрии", - заявила Ривз в ходе презентации нового бюджета, который будет действовать до следующих выборов в 2029 году. Она подчеркнула, что правительство приняло решение сократить расходы на зарубежную помощь и расставить новые приоритеты в пользу военных расходов на фоне "эры новых угроз". Согласно новому бюджету, расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону. В частности, 4,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на производство боеприпасов, более 6 миллиардов фунтов стерлингов - на модернизацию производства атомных подводных лодок. В рамках плана по оборонным расходам правительство намерено "превратить Британию в оборонно-промышленную сверхдержаву", - добавила Ривз. В июне Лондон опубликовал новую оборонную стратегию. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что в рамках новой стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне". Британия вложит 20 миллиардов долларов в "историческую" модернизацию ядерного оружия и продолжит ежегодно направлять 4 миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявил он. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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великобритания, кир стармер, нато, европа, расходы на оборону
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, НАТО, ЕВРОПА, расходы на оборону
15:39 11.06.2025
 
Британия увеличит военный бюджет на 15 миллиардов долларов

Минфин Британии Ривз: страна увеличит оборонный бюджет на 15 миллиардов долларов

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 11 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила об увеличении оборонного бюджета страны на 11 миллиардов фунтов стерлингов (15 миллиардов долларов).
В 2023-2024 финансовом году Великобритания направила на оборону 53,9 миллиарда фунтов стерлингов.
"Расходы на оборону увеличатся на 11 миллиардов фунтов стерлингов, а бюджет разведслужб увеличится на 600 миллионов фунтов. Эти инвестиции обеспечат не только безопасность, но и модернизацию индустрии", - заявила Ривз в ходе презентации нового бюджета, который будет действовать до следующих выборов в 2029 году.
Она подчеркнула, что правительство приняло решение сократить расходы на зарубежную помощь и расставить новые приоритеты в пользу военных расходов на фоне "эры новых угроз". Согласно новому бюджету, расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону.
В частности, 4,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на производство боеприпасов, более 6 миллиардов фунтов стерлингов - на модернизацию производства атомных подводных лодок.
В рамках плана по оборонным расходам правительство намерено "превратить Британию в оборонно-промышленную сверхдержаву", - добавила Ривз.
В июне Лондон опубликовал новую оборонную стратегию. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что в рамках новой стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне". Британия вложит 20 миллиардов долларов в "историческую" модернизацию ядерного оружия и продолжит ежегодно направлять 4 миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявил он.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерНАТОЕВРОПАрасходы на оборону
 
 
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