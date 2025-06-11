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В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:17+0300
2025-06-11T18:17+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную карту поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Пассажиры "Сапсана" стали винными экспертами. Сегодня в вагоне-бистро "Сапсана" №768 Москва - Санкт-Петербург впервые прошла дегустация вин с участием пассажиров поезда. Дегустировали вина известных отечественных брендов, лучшие из которых могут войти в постоянную барную карту поезда", - говорится в сообщении. В роли гида по миру вина выступил винный эксперт Игорь Сердюк. Он представил пассажирам несколько изысканных образцов, в центре внимания которых – летние вина с ярким ароматом и освежающим вкусом, идеально подходящие для легкого дневного путешествия. "После дегустации пассажиры заполнили короткую анкету, где поделились впечатлениями и выбрали своих фаворитов", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
18:17 11.06.2025
 
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров

Пассажиры "Сапсана" впервые стали участниками дегустации вин

Высокоскоростной поезд "Сапсан" перевез 100-тысячного пассажира с начала эксплуатации 17 декабря
Высокоскоростной поезд Сапсан перевез 100-тысячного пассажира с начала эксплуатации 17 декабря
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную карту поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Пассажиры "Сапсана" стали винными экспертами. Сегодня в вагоне-бистро "Сапсана" №768 Москва - Санкт-Петербург впервые прошла дегустация вин с участием пассажиров поезда. Дегустировали вина известных отечественных брендов, лучшие из которых могут войти в постоянную барную карту поезда", - говорится в сообщении.
В роли гида по миру вина выступил винный эксперт Игорь Сердюк. Он представил пассажирам несколько изысканных образцов, в центре внимания которых – летние вина с ярким ароматом и освежающим вкусом, идеально подходящие для легкого дневного путешествия.
"После дегустации пассажиры заполнили короткую анкету, где поделились впечатлениями и выбрали своих фаворитов", - добавляется в сообщении.
%Вино - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Роскачество представило эталонную полку российского вина
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БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
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