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В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ
В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:17+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную карту поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Пассажиры "Сапсана" стали винными экспертами. Сегодня в вагоне-бистро "Сапсана" №768 Москва - Санкт-Петербург впервые прошла дегустация вин с участием пассажиров поезда. Дегустировали вина известных отечественных брендов, лучшие из которых могут войти в постоянную барную карту поезда", - говорится в сообщении. В роли гида по миру вина выступил винный эксперт Игорь Сердюк. Он представил пассажирам несколько изысканных образцов, в центре внимания которых – летние вина с ярким ароматом и освежающим вкусом, идеально подходящие для легкого дневного путешествия. "После дегустации пассажиры заполнили короткую анкету, где поделились впечатлениями и выбрали своих фаворитов", - добавляется в сообщении.
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В "Сапсане" впервые прошла дегустация российских вин с участием пассажиров
Пассажиры "Сапсана" впервые стали участниками дегустации вин
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Дегустация вин с участием пассажиров впервые прошла в "Сапсане", оценивалась продукция известных отечественных брендов, лучшая может войти в постоянную барную карту поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД
.
"Пассажиры "Сапсана" стали винными экспертами. Сегодня в вагоне-бистро "Сапсана" №768 Москва - Санкт-Петербург впервые прошла дегустация вин с участием пассажиров поезда. Дегустировали вина известных отечественных брендов, лучшие из которых могут войти в постоянную барную карту поезда", - говорится в сообщении.
В роли гида по миру вина выступил винный эксперт Игорь Сердюк. Он представил пассажирам несколько изысканных образцов, в центре внимания которых – летние вина с ярким ароматом и освежающим вкусом, идеально подходящие для легкого дневного путешествия.
"После дегустации пассажиры заполнили короткую анкету, где поделились впечатлениями и выбрали своих фаворитов", - добавляется в сообщении.
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