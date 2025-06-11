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Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:43+0300
2025-06-11T09:43+0300
2025-06-11T09:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.Он также заметил, что в ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, Москва никогда не предпринимала шагов против интересов Берлина.
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Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Госдума
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
Володин назвал передачу Германией вооружений Украине причиной конфликта с РФ
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.
Он также заметил, что в ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, Москва никогда не предпринимала шагов против интересов Берлина.
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине