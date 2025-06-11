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Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:43+0300
2025-06-11T09:50+0300
вооружения
россия
германия
украина
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.Он также заметил, что в ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, Москва никогда не предпринимала шагов против интересов Берлина.
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россия, германия, украина, вячеслав володин, госдума
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Госдума
09:43 11.06.2025 (обновлено: 09:50 11.06.2025)
 
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией

Володин назвал передачу Германией вооружений Украине причиной конфликта с РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.
Он также заметил, что в ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, Москва никогда не предпринимала шагов против интересов Берлина.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
7 июня, 08:15
 
ВооруженияРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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