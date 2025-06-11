https://1prime.ru/20250611/volodin-858394083.html

Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией

Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ

Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией

Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:43+0300

2025-06-11T09:43+0300

2025-06-11T09:50+0300

вооружения

россия

германия

украина

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Передача Германией вооружений Украине, которое используется против мирных граждан РФ, является причиной для конфликта с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами", - говорится в ответе Володина председателю бундестага Юлии Клёкнер, который размещен на сайте Госдумы.Он также заметил, что в ФРГ много людей, которые стремятся развивать отношения с Россией, Москва никогда не предпринимала шагов против интересов Берлина.

https://1prime.ru/20250607/volodin-858290228.html

германия

украина

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россия, германия, украина, вячеслав володин, госдума