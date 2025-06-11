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Совет кантонов Швейцарии поддержал реэкспорт вооружения для 25 стран

Совет кантонов Швейцарии поддержал реэкспорт вооружения для 25 стран - 11.06.2025, ПРАЙМ

Совет кантонов Швейцарии поддержал реэкспорт вооружения для 25 стран

Советов кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал инициативу по одобрению априори заявок на экспорт вооружения в 25 стран, а также на его... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:37+0300

2025-06-11T14:37+0300

2025-06-11T14:37+0300

вооружения

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ЖЕНЕВА, 11 июн - ПРАЙМ. Советов кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал инициативу по одобрению априори заявок на экспорт вооружения в 25 стран, а также на его реэкспорт из этих стран без разрешения конфедерации, говорится в опубликованном в среду на сайте швейцарского парламента коммюнике. "Экспорт швейцарской боевой техники должен быть упрощен. Совет кантонов в среду решил разрешать априори заявки, поступающие из 25 западных стран. Палата также хочет позволить этим странам реэкспорт швейцарской техники без разрешения", - сказано в тексте коммюнике. В число стран, которым предлагается пойти на уступки, входят ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Япония, Новая-Зеландия и Аргентина. На сегодняшний день в Швейцарии законодательно запрещен экспорт вооружения в страны, вовлеченные в конфликт. Швейцарское правительство ранее выступило с предложением принять временные меры для обхода ограничений, что кажется недостаточным для Совета кантонов. Утверждается, что предлагаемое разрешение на реэкспорт не будет иметь обратной силы, поэтому Украина на сегодняшний день якобы не сможет им воспользоваться. Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Швейцария не является членом ЕС и НАТО и заявляет о своем статусе нейтральной страны, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО . Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://1prime.ru/20250526/shveytsariya-857922874.html

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швейцария, украина, сергей лавров, ес, оон, нато