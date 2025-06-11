Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/vozrast-858419419.html
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей - 11.06.2025, ПРАЙМ
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей
В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:06+0300
2025-06-11T18:06+0300
общество
бизнес
рф
москва
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/70/778427090_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_c9e685faeafe27ff3548bbe79f86bb05.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции России Елена Ардабьева. "В части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем… Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст (привлечения к уголовной ответственности – ред.)… Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора", - сказала Ардабьева во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества. Сейчас, согласно ч 1. ст.20 УК РФ, уголовной ответственности "подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста". С 14 лет могут привлекать к ответственности по таким статьям, как убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и ряду других тяжких статей. В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом, в частности, предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание за такое преступление может составить до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что с февраля 2022 года на территории России было зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
https://1prime.ru/20250611/droppery-858417067.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/70/778427090_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_595e74c0481f8b8229402dd69e25c989.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, рф, москва, госдума
Общество , Бизнес, РФ, МОСКВА, Госдума
18:06 11.06.2025
 
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей

ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет по некоторым статьям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
%Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции России Елена Ардабьева.
"В части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем… Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст (привлечения к уголовной ответственности – ред.)… Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора", - сказала Ардабьева во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.
Сейчас, согласно ч 1. ст.20 УК РФ, уголовной ответственности "подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста". С 14 лет могут привлекать к ответственности по таким статьям, как убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и ряду других тяжких статей.
В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Законопроектом, в частности, предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание за такое преступление может составить до 5 лет лишения свободы.
Отмечается, что с февраля 2022 года на территории России было зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
МВД рассказало, какие последствия ждут дропперов
16:58
 
ОбществоБизнесРФМОСКВАГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала