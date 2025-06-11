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ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей - 11.06.2025, ПРАЙМ
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей
В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:06+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции России Елена Ардабьева. "В части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем… Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст (привлечения к уголовной ответственности – ред.)… Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора", - сказала Ардабьева во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества. Сейчас, согласно ч 1. ст.20 УК РФ, уголовной ответственности "подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста". С 14 лет могут привлекать к ответственности по таким статьям, как убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и ряду других тяжких статей. В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом, в частности, предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание за такое преступление может составить до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что с февраля 2022 года на территории России было зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
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Общество , Бизнес, РФ, МОСКВА, Госдума
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей
ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет по некоторым статьям
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции России Елена Ардабьева.
"В части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем… Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем… Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст (привлечения к уголовной ответственности – ред.)… Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора", - сказала Ардабьева во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества.
Сейчас, согласно ч 1. ст.20 УК РФ, уголовной ответственности "подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста". С 14 лет могут привлекать к ответственности по таким статьям, как убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и ряду других тяжких статей.
В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Законопроектом, в частности, предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание за такое преступление может составить до 5 лет лишения свободы.
Отмечается, что с февраля 2022 года на территории России было зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
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