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Российские страховщики показали лучшие финансовые результаты за пять лет

Российские страховщики показали лучшие финансовые результаты за пять лет - 11.06.2025, ПРАЙМ

Российские страховщики показали лучшие финансовые результаты за пять лет

Российские страховые компании в первом квартале 2025 года показали лучшие финансовые результаты за последние пять лет, говорится в сообщении Всероссийского... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:27+0300

2025-06-11T15:27+0300

2025-06-11T15:27+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российские страховые компании в первом квартале 2025 года показали лучшие финансовые результаты за последние пять лет, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС). "Финансовые результаты страховщиков оказались лучшими за последние 5 лет: коэффициенты рентабельности капитала и рентабельности активов превысили средние значения за предыдущие 5 лет, что говорит о стабильности российской страховой системы", - говорится в сообщении. ВСС отмечает, что совокупный объем страховых премий за первый квартал текущего года, по данным Банка России, вырос на 46% до 845 миллиардов рублей главным образом за счет положительной динамики по инвестиционному и накопительному страхованию жизни. Темп прироста премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, составил 5%. "Объем премий по инвестиционному страхованию жизни вырос по сравнению с первым кварталом 2024 года в четыре раза, по накопительному страхованию жизни – почти в два раза, их совокупная доля рынка составила 52%", – говорится в сообщении. "Также стоит отметить увеличение популярности долгосрочных договоров (более года) - по итогам 1 квартала 2025 года на них пришлось более 25% премий против 9% по итогам 1 квартала 2024 года. При этом доля договоров на срок менее 1 года снизилась с 37% до 27%, но пока не вернулась к значениям 2022-2023 годов", - отмечает ВСС. Одновременно продолжилась тенденция снижения премий в сегменте кредитного страхования жизни: общие сборы в этом сегменте упали на 51% за счет сокращения объемов выдачи кредитов. В сегменте ДМС рост премий в первом квартале составил 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем премий по автокаско уменьшился на 2,4%, а в ОСАГО - около 1,5%. "Страхование имущества юридических лиц сохранило двузначную динамику роста премий (+15%) по всем подвидам. Факторами роста стали, в частности, увеличение количества договоров страхования и средней страховой суммы", - отмечается в сообщении. Объем премий по страхованию имущества граждан вырос на 12%. "Наилучшая динамика премий в имущественном страховании зафиксирована в сегменте страхования грузов (+24%)", - сообщает ВСС.

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финансы, бизнес, россия, москва, всс