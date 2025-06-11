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Wildberries запустит "зеленый коридор" для экспортеров из Узбекистана
Wildberries запустит "зеленый коридор" для экспортеров из Узбекистана - 11.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустит "зеленый коридор" для экспортеров из Узбекистана
Маркетплейс Wildberries прорабатывает с Национальным агентством перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, регулятором рынка электронной коммерции в стране,... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:48+0300
2025-06-11T10:48+0300
2025-06-11T10:48+0300
экономика
wildberries
узбекистан
мировая экономика
экспорт
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ТАШКЕНТ, 11 июн – ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries прорабатывает с Национальным агентством перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, регулятором рынка электронной коммерции в стране, запуск "зеленого коридора" для экспортеров из Узбекистана, сообщает пресс-служба компании. "Wildberries совместно с Национальным агентством перспективных проектов прорабатывает запуск "зеленого коридора" для экспортеров. Данная инициатива упростит для узбекских бизнесменов возможность трансграничных продаж на Wildberries, представленной в 10 странах мира", - говорится в релизе компании для СМИ. По данным пресс-службы, за последние два года объем продаж узбекских продавцов на Wildberries превысил 1 миллиард долларов, поставки узбекского текстиля в Киргизию, Белоруссию и Казахстан в прошлом году через маркетплейс удвоились, а в Россию, которая остается крупнейшим рынком компании - выросли на 63%. "Задачи, которые стоят перед нами в Узбекистане - это создание полноценной инфраструктуры электронной коммерции через логистику и финтех, раскрытие на ее базе экспортного потенциала страны и включение узбекской продукции в глобальные торговые цепочки", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Wildberries & Russ Роберта Мирзояна. На данный момент Wildberries уже арендовала в республике 52 тысячи квадратных метров складских помещений для расширения экспорта продукции местных продавцов, добавили в компании. Во вторник директор Wildberries в Узбекистане Акмаль Примкулов сообщил журналистам на полях Ташкентского международного инвестиционного форума, что компания сохраняет планы по строительству в республике крупного логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров. В апреле прошлого года в представительстве Wildberries в республике сообщали РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить такой центр в Ташкентской области Узбекистана с объемом инвестиций в 140 миллионов долларов, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны.
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wildberries, узбекистан, мировая экономика, экспорт
Экономика, Wildberries, УЗБЕКИСТАН, Мировая экономика, экспорт
Wildberries запустит "зеленый коридор" для экспортеров из Узбекистана
Wildberries: компания работает с НАПП Узбекистана над запуском "зеленого коридора"
ТАШКЕНТ, 11 июн – ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries прорабатывает с Национальным агентством перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, регулятором рынка электронной коммерции в стране, запуск "зеленого коридора" для экспортеров из Узбекистана, сообщает пресс-служба компании.
"Wildberries совместно с Национальным агентством перспективных проектов прорабатывает запуск "зеленого коридора" для экспортеров. Данная инициатива упростит для узбекских бизнесменов возможность трансграничных продаж на Wildberries, представленной в 10 странах мира", - говорится в релизе компании для СМИ.
По данным пресс-службы, за последние два года объем продаж узбекских продавцов на Wildberries превысил 1 миллиард долларов, поставки узбекского текстиля в Киргизию, Белоруссию и Казахстан в прошлом году через маркетплейс удвоились, а в Россию, которая остается крупнейшим рынком компании - выросли на 63%.
"Задачи, которые стоят перед нами в Узбекистане - это создание полноценной инфраструктуры электронной коммерции через логистику и финтех, раскрытие на ее базе экспортного потенциала страны и включение узбекской продукции в глобальные торговые цепочки", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Wildberries & Russ Роберта Мирзояна.
На данный момент Wildberries уже арендовала в республике 52 тысячи квадратных метров складских помещений для расширения экспорта продукции местных продавцов, добавили в компании.
Во вторник директор Wildberries в Узбекистане Акмаль Примкулов сообщил журналистам на полях Ташкентского международного инвестиционного форума, что компания сохраняет планы по строительству в республике крупного логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров. В апреле прошлого года в представительстве Wildberries в республике сообщали РИА Новости, что маркетплейс к 2026 году намерен построить такой центр в Ташкентской области Узбекистана с объемом инвестиций в 140 миллионов долларов, также рассматриваются еще две площадки в регионах страны.
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