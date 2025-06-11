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Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ
Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ - 11.06.2025, ПРАЙМ
Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску в пятницу и призывали его прекратить ссору с... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T19:46+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску в пятницу и призывали его прекратить ссору с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Джей Ди Вэнс и Сьюзи Уайлс побуждали Илона Маска восстановить отношения с президентом Трампом после того, как миллиардер прилюдно и резко рассорился с ним... В ходе телефонного разговора в прошлую пятницу вице-президент и руководитель аппарата Белого дома призвали Маска прекратить ссору", - говорится в материале издания. Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. Президент США ранее сказал, что не исключает возможности примирения с Маском. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Politico
Маску звонили из Белого дома с просьбой не ссориться с Трампом, пишут СМИ
WSJ: вице-президент США и глава аппарата Белого дома призывали Маска прекратить ссору
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили предпринимателю Илону Маску в пятницу и призывали его прекратить ссору с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Джей Ди Вэнс и Сьюзи Уайлс побуждали Илона Маска восстановить отношения с президентом Трампом после того, как миллиардер прилюдно и резко рассорился с ним... В ходе телефонного разговора в прошлую пятницу вице-президент и руководитель аппарата Белого дома призвали Маска прекратить ссору", - говорится в материале издания.
Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
Президент США ранее сказал, что не исключает возможности примирения с Маском.
На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Трамп заявил, что не исключает возможности примирения с Маском