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Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в среду
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в среду - 11.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в среду
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, отталкиваясь от двухгодочных минимумов, к которым опускался вчера, следует из данных Московской | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:55+0300
2025-06-11T11:55+0300
2025-06-11T11:55+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, отталкиваясь от двухгодочных минимумов, к которым опускался вчера, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск растет на 11 копеек, до 10,92 рубля. Вчерашний рост рубля свидетельствует о том, что никаких сильных страхов относительно нового санкционного пакета нет, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Рынок энергоносителей на текущий момент выступает дополнительным поддерживающим фактором – оцениваем текущие уровни в ценах на нефть как временные, видя риски возвращения нефти марки Brent на среднесрочном горизонте в диапазон 60-65 долларов, что в дальнейшем может, как минимум, сдержать укрепление национальной валюты", - говорит Богдан Зварич из ПСБ. Целевой диапазон на среду для пары юань/рубль 10,5-11 рублей, рассказал эксперт.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в среду
Курс юаня демонстрирует рост к рублю в первые часы торгов среды
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, отталкиваясь от двухгодочных минимумов, к которым опускался вчера, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск растет на 11 копеек, до 10,92 рубля.
Вчерашний рост рубля свидетельствует о том, что никаких сильных страхов относительно нового санкционного пакета нет, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Рынок энергоносителей на текущий момент выступает дополнительным поддерживающим фактором – оцениваем текущие уровни в ценах на нефть как временные, видя риски возвращения нефти марки Brent на среднесрочном горизонте в диапазон 60-65 долларов, что в дальнейшем может, как минимум, сдержать укрепление национальной валюты", - говорит Богдан Зварич из ПСБ.
Целевой диапазон на среду для пары юань/рубль 10,5-11 рублей, рассказал эксперт.
ЦБ 10 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей