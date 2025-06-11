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Юань в среду ощутимо растет к рублю на Московской бирже

Юань в среду ощутимо растет к рублю на Московской бирже - 11.06.2025, ПРАЙМ

Юань в среду ощутимо растет к рублю на Московской бирже

Курс рубля в среду ощутимо снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс юаня опять тестирует психологический уровень сопротивления росту в 11 рублей, | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T17:46+0300

2025-06-11T17:46+0300

2025-06-11T17:46+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в среду ощутимо снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс юаня опять тестирует психологический уровень сопротивления росту в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск повышался на 17 копеек (+1,5%) - до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,85-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,57 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,247 против 7,194 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,06 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в среду на Мосбирже ощутимо растет по отношению к рублю. Китайская валюта продолжает попытки тестирования ключевой отметки в 11 рублей, стремясь закрепиться выше нее. "Рубль сегодня активно слабеет, но о полноценном развороте тенденции говорить рано. Вероятно, рост ключевых валют к российской может быть обусловлен приближением длинных выходных дней в связи празднованием Дня России. Активность крупных продавцов валюты сейчас может быть временно пониженной", - комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск повышалась на 1,9% - до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Неожиданное для многих снижение ключевой ставки Банком России 6 июня привело к достаточно нестабильной динамике рублевых пар, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Доллар и юань уже четвертый торговый день бросает из стороны в сторону, но курсы пока не могут выйти из узких диапазонов в 78-80 рубля за доллар и 10,85-11,1 рубля за юань. До конца недели мы не ожидаем значимых колебаний рублевых пар", - добавляет она. Что будет с рублем дальше предугадать сложно, так как ключевые факторы, которые приводят к заметным движениям на рынке, становятся известны общественности с большой задержкой, рассуждает Рокотянская. "Если какой-то нарратив о валютном рынке становится слишком популярным, то, скорее всего, он уже устарел. К таким популярным нарративам сейчас можно отнести мнение о том, что разворота валютных пар мы не увидим вплоть до экспирации ближних фьючерсов. Также чрезмерное внимание при прогнозировании курса рубля сейчас уделяется импорту. Большинство макроэкономистов в целом ожидают более слабый курс рубля к концу года", - добавляет она.

https://1prime.ru/20250611/dollar-858416113.html

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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги