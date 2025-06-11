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Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова - 11.06.2025, ПРАЙМ
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова
От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:28+0300
2025-06-11T08:29+0300
общество
россия
украина
киев
мария захарова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На это (на предложение о передаче тел украинских солдат - ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник". Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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общество , россия, украина, киев, мария захарова, всу
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Мария Захарова, ВСУ
08:28 11.06.2025 (обновлено: 08:29 11.06.2025)
 
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова

Захарова: Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На это (на предложение о передаче тел украинских солдат - ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин
8 июня, 12:42
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАКиевМария ЗахароваВСУ
 
 
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