https://1prime.ru/20250611/zakharova-858391565.html

Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова

Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова - 11.06.2025, ПРАЙМ

Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова

От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:28+0300

2025-06-11T08:28+0300

2025-06-11T08:29+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На это (на предложение о передаче тел украинских солдат - ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник". Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://1prime.ru/20250608/zorin-858306384.html

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общество , россия, украина, киев, мария захарова, всу