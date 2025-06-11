https://1prime.ru/20250611/zakharova-858391565.html
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова - 11.06.2025, ПРАЙМ
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова
От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:28+0300
2025-06-11T08:28+0300
2025-06-11T08:29+0300
общество
россия
украина
киев
мария захарова
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_33724f0e7e1beecafba1fe7f18efe5dd.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На это (на предложение о передаче тел украинских солдат - ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник". Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://1prime.ru/20250608/zorin-858306384.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_2b05ffa3584e8013f5258dd160270001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, киев, мария захарова, всу
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Мария Захарова, ВСУ
Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат, заявила Захарова
Захарова: Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел украинских солдат или, к примеру, передать только идентифицированные тела, это был "прямой отказ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На это (на предложение о передаче тел украинских солдат - ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами - ред.)", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин