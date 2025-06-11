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МИД назвал заявление главы СБУ о подготовке новых терактов явкой с повинной
МИД назвал заявление главы СБУ о подготовке новых терактов явкой с повинной - 11.06.2025, ПРАЙМ
МИД назвал заявление главы СБУ о подготовке новых терактов явкой с повинной
Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:16+0300
2025-06-11T16:16+0300
2025-06-11T16:16+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с повинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, (это - ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм", - сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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общество , россия, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
МИД назвал заявление главы СБУ о подготовке новых терактов явкой с повинной
Захарова назвала заявление главы СБУ о подготовке терактов в РФ явкой с повинной
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с повинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, (это - ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм", - сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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