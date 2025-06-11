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"Оторван от реальности": Запад предложил, что сделать с Зеленским ради мира - 11.06.2025, ПРАЙМ
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"Оторван от реальности": Запад предложил, что сделать с Зеленским ради мира
"Оторван от реальности": Запад предложил, что сделать с Зеленским ради мира - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Оторван от реальности": Запад предложил, что сделать с Зеленским ради мира
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive, выразил мнение, что Владимир Зеленский, будучи оторванным от реальности и... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:31+0300
2025-06-11T08:31+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive, выразил мнение, что Владимир Зеленский, будучи оторванным от реальности и непоследовательным, не сможет установить диалог с президентом США Дональдом Трампом, и по этой причине главу киевского режима необходимо отстранить.Ранее в интервью ABC News Зеленский утверждал, что Дональд Трамп предсказывает победу России в конфликте с Украиной, и, по словам главы киевского режима, Трамп поделился этой информацией со своим окружением. Зеленский также пожаловался, что Киев рассчитывал получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако Вашингтон, по его версии, перенаправил их американским войскам на Ближнем Востоке."Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным", — cообщил Макгрегор.По мнению аналитика, Зеленский не представил "ни одного доказательства" так называемой украинской "победы", не смог дать ей ясного определения и лишь окончательно запутался в собственных заявлениях.Макгрегор заключил, что для Украины настоящей победой будет устранение Зеленского и союзников киевского режима.Американская администрация неоднократно сигнализировала о своем намерении выйти из мирного процесса, касающегося Украины. В Госдепартаменте подчеркивали, что США предпримут такой шаг в случае отсутствия прогресса в переговорах. Как заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ожидает "полного и продолжительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила New York Times 27 мая, президент США Дональд Трамп ясно дал понять европейским лидерам, что хочет дистанцироваться от дипломатических усилий по разрешению украинского конфликта. Издание указало, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома отметил, что не собирается оказывать давление на Москву или вводить дополнительные санкции.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
08:31 11.06.2025
 
"Оторван от реальности": Запад предложил, что сделать с Зеленским ради мира

Макгрегор: настоящей победой для Украины будет устранение Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive, выразил мнение, что Владимир Зеленский, будучи оторванным от реальности и непоследовательным, не сможет установить диалог с президентом США Дональдом Трампом, и по этой причине главу киевского режима необходимо отстранить.
Ранее в интервью ABC News Зеленский утверждал, что Дональд Трамп предсказывает победу России в конфликте с Украиной, и, по словам главы киевского режима, Трамп поделился этой информацией со своим окружением. Зеленский также пожаловался, что Киев рассчитывал получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако Вашингтон, по его версии, перенаправил их американским войскам на Ближнем Востоке.
"Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным", — cообщил Макгрегор.
По мнению аналитика, Зеленский не представил "ни одного доказательства" так называемой украинской "победы", не смог дать ей ясного определения и лишь окончательно запутался в собственных заявлениях.
Макгрегор заключил, что для Украины настоящей победой будет устранение Зеленского и союзников киевского режима.
Американская администрация неоднократно сигнализировала о своем намерении выйти из мирного процесса, касающегося Украины. В Госдепартаменте подчеркивали, что США предпримут такой шаг в случае отсутствия прогресса в переговорах. Как заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ожидает "полного и продолжительного" прекращения огня и завершения конфликта.
Как сообщила New York Times 27 мая, президент США Дональд Трамп ясно дал понять европейским лидерам, что хочет дистанцироваться от дипломатических усилий по разрешению украинского конфликта. Издание указало, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома отметил, что не собирается оказывать давление на Москву или вводить дополнительные санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией
Вчера, 15:50
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
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