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Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития - 11.06.2025, ПРАЙМ
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:24+0300
2025-06-11T14:24+0300
2025-06-11T14:24+0300
промышленность
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает агентство ФРанс Пресс ос ссылкой на заявление правительства, сделанное после встречи кабинета министров. "С января 2027 года экспорт литиевого концентрата будет запрещен", - цитирует агентство заявление правительства. По данным Франс Пресс, власти наедятся, что такая мера позволит местным компаниям перерабатывать минерал в стране, и таким образом минерал "можно будет экспортировать по более высокой стоимости". Франс добавляет со ссылкой на заявление правительства, что две местные компании, Bikita Minerals и Arcadia Lithium, работают над созданием перерабатывающих предприятий, где литий "мог бы производиться на месте". Агентство напоминает, что страна уже запрещала экспорт лития в 2022 году.
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промышленность
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития
AFP: власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с 2027 года
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает агентство ФРанс Пресс ос ссылкой на заявление правительства, сделанное после встречи кабинета министров.
"С января 2027 года экспорт литиевого концентрата будет запрещен", - цитирует агентство заявление правительства.
По данным Франс Пресс, власти наедятся, что такая мера позволит местным компаниям перерабатывать минерал в стране, и таким образом минерал "можно будет экспортировать по более высокой стоимости".
Франс добавляет со ссылкой на заявление правительства, что две местные компании, Bikita Minerals и Arcadia Lithium, работают над созданием перерабатывающих предприятий, где литий "мог бы производиться на месте".
Агентство напоминает, что страна уже запрещала экспорт лития в 2022 году.
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