Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/zimbabve-858408412.html
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития - 11.06.2025, ПРАЙМ
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:24+0300
2025-06-11T14:24+0300
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84007/41/840074122_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b624da636075c88d49239f13b109f324.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает агентство ФРанс Пресс ос ссылкой на заявление правительства, сделанное после встречи кабинета министров. "С января 2027 года экспорт литиевого концентрата будет запрещен", - цитирует агентство заявление правительства. По данным Франс Пресс, власти наедятся, что такая мера позволит местным компаниям перерабатывать минерал в стране, и таким образом минерал "можно будет экспортировать по более высокой стоимости". Франс добавляет со ссылкой на заявление правительства, что две местные компании, Bikita Minerals и Arcadia Lithium, работают над созданием перерабатывающих предприятий, где литий "мог бы производиться на месте". Агентство напоминает, что страна уже запрещала экспорт лития в 2022 году.
https://1prime.ru/20250522/rosnedra--857832466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84007/41/840074122_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ce74fc3b5be288bab97d1c4bfd8d75ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность
Промышленность
14:24 11.06.2025
 
Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития

AFP: власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с 2027 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкIV Армейские международные игры в Новосибирской области
IV Армейские международные игры в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Власти Зимбавбе планируют запретить экспорт концентрата лития с января 2027 года, чтобы стимулировать местных компаний перерабатывать минерал в стране, передает агентство ФРанс Пресс ос ссылкой на заявление правительства, сделанное после встречи кабинета министров.
"С января 2027 года экспорт литиевого концентрата будет запрещен", - цитирует агентство заявление правительства.
По данным Франс Пресс, власти наедятся, что такая мера позволит местным компаниям перерабатывать минерал в стране, и таким образом минерал "можно будет экспортировать по более высокой стоимости".
Франс добавляет со ссылкой на заявление правительства, что две местные компании, Bikita Minerals и Arcadia Lithium, работают над созданием перерабатывающих предприятий, где литий "мог бы производиться на месте".
Агентство напоминает, что страна уже запрещала экспорт лития в 2022 году.
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Роснедра ожидают роста мирового потребления лития в 4 раза
22 мая, 16:56
 
Промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала