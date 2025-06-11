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Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем

Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем - 11.06.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем

Стоимость золота растет в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин, следует из данных торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:47+0300

2025-06-11T08:47+0300

2025-06-11T08:47+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 8.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, до 3 362,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 36,722 доллара. Рынки оценивают макроэкономические новости. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран. Кроме того, внимание аналитиков обращено на статистику по экономике США. Так, в среду станут известны данные по инфляции в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.

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