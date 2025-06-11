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Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем - 11.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250611/zoloto-858392384.html
Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем
Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем - 11.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем
Стоимость золота растет в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин, следует из данных торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:47+0300
2025-06-11T08:47+0300
экономика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 8.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, до 3 362,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 36,722 доллара. Рынки оценивают макроэкономические новости. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран. Кроме того, внимание аналитиков обращено на статистику по экономике США. Так, в среду станут известны данные по инфляции в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
08:47 11.06.2025
 
Золото дорожает после переговоров по торговым вопросам между США и Китаем

Цена на золото растет в среду после переговоров США и Китая по пошлинам

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, до 3 362,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 36,722 доллара.
Рынки оценивают макроэкономические новости. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран.
Кроме того, внимание аналитиков обращено на статистику по экономике США. Так, в среду станут известны данные по инфляции в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Доллар укрепляется к евро и иене
08:35
 
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