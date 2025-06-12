https://1prime.ru/20250612/aeroport-858439124.html

Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета

Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ

Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета

Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:20+0300

2025-06-12T15:20+0300

2025-06-12T15:20+0300

индия

аэропорт

крушение самолета

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – ПРАЙМ. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии. "Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

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индия

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индия, аэропорт, крушение самолета