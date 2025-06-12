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Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета
Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета
Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:20+0300
2025-06-12T15:20+0300
индия
аэропорт
крушение самолета
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – ПРАЙМ. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии. "Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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индия, аэропорт, крушение самолета
ИНДИЯ, аэропорт, крушение самолета
15:20 12.06.2025
 
Аэропорт в Ахмадабаде, возобновил работу после крушения самолета

Власти Индии сообщили о возобновлении работы аэропорта в в Ахмадабаде

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн – ПРАЙМ. Аэропорт в Ахмадабаде, рядом с которым произошло крушение самолета, возобновил работу, причем протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью, заявило министерство гражданской авиации Индии.
"Аэропорт в Ахмадабаде теперь доступен для выполнения рейсов. Протоколы безопасности полетов соблюдаются с особой тщательностью", - сообщило ведомство в соцсети X.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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ИНДИЯаэропорткрушение самолета
 
 
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