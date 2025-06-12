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Эксперты спрогнозировали рост цен на алюминий до 2600 долларов за тонну
Эксперты спрогнозировали рост цен на алюминий до 2600 долларов за тонну - 12.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали рост цен на алюминий до 2600 долларов за тонну
Биржевые цены на алюминий в мире могут вырасти до 2600 долларов за тонну в 2025 году на фоне американских импортных пошлин на металл, считают опрошенные РИА... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T08:03+0300
2025-06-12T08:03+0300
2025-06-12T08:03+0300
экономика
алюминий
сша
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на алюминий в мире могут вырасти до 2600 долларов за тонну в 2025 году на фоне американских импортных пошлин на металл, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. На Лондонской бирже металлов (LME) тонна алюминия с поставкой через три месяца торгуется в районе 2 500 долларов. "Вероятно, региональная премия до 30% будет сохраняться для американских потребителей. Исходя из фьючерсной кривой, можно отметить, что участники рынка прогнозируют цену алюминия вблизи 2 600 долларов до конца 2025 года", - прокомментировал влияние американских ограничений на мировые цены на металл эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. По его словам, потребности США в алюминии традиционно удовлетворялись с помощью импорта - до 80% общего потребления приходилось на зарубежные поставки. Ключевым поставщиком долгое время оставалась Канада, которая обеспечивала до половины объема импорта, а также можно выделить ОАЭ и Китай. Аналогичного мнения придерживается аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "По консенсус-прогнозу платформы Cbonds, среднегодовая цена за 2025 год ожидается на уровне 2 577,5 доллара за тонну, тогда как в 2026 году она может вырасти до 2 662,5 доллара за тонну", - ответил эксперт на вопрос о влиянии пошлин США. Тем не менее международный рынок быстро адаптируется - переработчики и импортеры будут перенаправлять свои логистические цепочки, активизируя производство в регионах с более благоприятными тарифными условиями, отметил Поплавский. В результате влияние пошлин на глобальные прайс-тенденции окажется умеренным, считает эксперт.
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алюминий, сша, пошлины
Экономика, алюминий, США, пошлины
Эксперты спрогнозировали рост цен на алюминий до 2600 долларов за тонну
Эксперты ожидают рост цен на алюминий в мире до 2600 долларов за тонну из-за пошлин США
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на алюминий в мире могут вырасти до 2600 долларов за тонну в 2025 году на фоне американских импортных пошлин на металл, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
На Лондонской бирже металлов (LME) тонна алюминия с поставкой через три месяца торгуется в районе 2 500 долларов.
"Вероятно, региональная премия до 30% будет сохраняться для американских потребителей. Исходя из фьючерсной кривой, можно отметить, что участники рынка прогнозируют цену алюминия вблизи 2 600 долларов до конца 2025 года", - прокомментировал влияние американских ограничений на мировые цены на металл эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
По его словам, потребности США в алюминии традиционно удовлетворялись с помощью импорта - до 80% общего потребления приходилось на зарубежные поставки. Ключевым поставщиком долгое время оставалась Канада, которая обеспечивала до половины объема импорта, а также можно выделить ОАЭ и Китай.
Аналогичного мнения придерживается аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "По консенсус-прогнозу платформы Cbonds, среднегодовая цена за 2025 год ожидается на уровне 2 577,5 доллара за тонну, тогда как в 2026 году она может вырасти до 2 662,5 доллара за тонну", - ответил эксперт на вопрос о влиянии пошлин США.
Тем не менее международный рынок быстро адаптируется - переработчики и импортеры будут перенаправлять свои логистические цепочки, активизируя производство в регионах с более благоприятными тарифными условиями, отметил Поплавский. В результате влияние пошлин на глобальные прайс-тенденции окажется умеренным, считает эксперт.
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