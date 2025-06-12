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Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло
Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло
Россия открыта для совместных проектов в Арктике, готова делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах развития региона и его жителей, заявил посол... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T10:15+0300
2025-06-12T10:15+0300
россия
арктика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для совместных проектов в Арктике, готова делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах развития региона и его жителей, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. "Россия заинтересована в равноправном диалоге, укреплении дружбы и партнерства между странами. Мы открыты для совместных проектов в Арктике, готовы делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах устойчивого развития региона и благополучия его жителей", - говорится в обращении посла по случаю Дня России, текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Корчунов отметил, что Россия сегодня уверенно реализует многовекторную и независимую внешнюю политику, направленную на создание благоприятных условий для развития страны, укрепление принципов многосторонности и уважения международного права. "На пути к построению справедливого мира Россия, как и другие страны-единомышленники, сталкивается с сопротивлением тех, кто ставит свои групповые интересы выше интересов других, стремится укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других и вмешивается во внутренние дела суверенных государств", - сказал посол. Глава диппредставительства добавил, что эти страны поставили целью нанести России стратегическое поражение как на военном, так и на экономическом фронте. "Однако, как показал исторический опыт, попытки давления на Россию обречены на провал", - подчеркнул Корчунов.
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россия, арктика
РОССИЯ, АРКТИКА
10:15 12.06.2025
 
Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло

Посол Корчунов: Россия открыта для совместных проектов в Арктике и готова делиться опытом

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для совместных проектов в Арктике, готова делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах развития региона и его жителей, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"Россия заинтересована в равноправном диалоге, укреплении дружбы и партнерства между странами. Мы открыты для совместных проектов в Арктике, готовы делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах устойчивого развития региона и благополучия его жителей", - говорится в обращении посла по случаю Дня России, текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Корчунов отметил, что Россия сегодня уверенно реализует многовекторную и независимую внешнюю политику, направленную на создание благоприятных условий для развития страны, укрепление принципов многосторонности и уважения международного права.
"На пути к построению справедливого мира Россия, как и другие страны-единомышленники, сталкивается с сопротивлением тех, кто ставит свои групповые интересы выше интересов других, стремится укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других и вмешивается во внутренние дела суверенных государств", - сказал посол.
Глава диппредставительства добавил, что эти страны поставили целью нанести России стратегическое поражение как на военном, так и на экономическом фронте. "Однако, как показал исторический опыт, попытки давления на Россию обречены на провал", - подчеркнул Корчунов.
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