https://1prime.ru/20250612/arktika-858432168.html

Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло

Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло - 12.06.2025, ПРАЙМ

Россия открыта для совместных проектов в Арктике, заявил посол в Осло

Россия открыта для совместных проектов в Арктике, готова делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах развития региона и его жителей, заявил посол... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T10:15+0300

2025-06-12T10:15+0300

2025-06-12T10:15+0300

россия

арктика

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для совместных проектов в Арктике, готова делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах развития региона и его жителей, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. "Россия заинтересована в равноправном диалоге, укреплении дружбы и партнерства между странами. Мы открыты для совместных проектов в Арктике, готовы делиться опытом и развивать сотрудничество в интересах устойчивого развития региона и благополучия его жителей", - говорится в обращении посла по случаю Дня России, текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Корчунов отметил, что Россия сегодня уверенно реализует многовекторную и независимую внешнюю политику, направленную на создание благоприятных условий для развития страны, укрепление принципов многосторонности и уважения международного права. "На пути к построению справедливого мира Россия, как и другие страны-единомышленники, сталкивается с сопротивлением тех, кто ставит свои групповые интересы выше интересов других, стремится укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других и вмешивается во внутренние дела суверенных государств", - сказал посол. Глава диппредставительства добавил, что эти страны поставили целью нанести России стратегическое поражение как на военном, так и на экономическом фронте. "Однако, как показал исторический опыт, попытки давления на Россию обречены на провал", - подчеркнул Корчунов.

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арктика

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россия, арктика