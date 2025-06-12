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Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром
Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром - 12.06.2025, ПРАЙМ
Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром не иллюстрируют единой динамики на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T07:58+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром не иллюстрируют единой динамики на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг тарифных договоренностей между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3 404,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 028,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,45%, до 24 257 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,72% - до 2 928,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,05%, до 8 587,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 38 172,5 пункта. Участники рынка в четверг могут оценивать торговые договоренности между США и Китаем. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между странами готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. "Сделка между США и Китаем на самом деле просто оставляет действие пошлин в силе после их сокращения по итогам встречи в Женеве, так что она мало что меняет", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver). Он также добавил, что "в конечном итоге, вопрос торговой напряженности между США и Китаем остается нерешенным". "Соглашение достигнуто. Вопрос в том, будет ли оно реализовано", - цитирует Рейтер мнение управляющего директора Paleo Leon Джона Правина (John Praveen).
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рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион
Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром
Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики из-за торговых разногласий США и КНР
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром не иллюстрируют единой динамики на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг тарифных договоренностей между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3 404,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 028,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,45%, до 24 257 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,72% - до 2 928,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,05%, до 8 587,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 38 172,5 пункта.
Участники рынка в четверг могут оценивать торговые договоренности между США и Китаем. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между странами готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
"Сделка между США и Китаем на самом деле просто оставляет действие пошлин в силе после их сокращения по итогам встречи в Женеве, так что она мало что меняет", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver). Он также добавил, что "в конечном итоге, вопрос торговой напряженности между США и Китаем остается нерешенным".
"Соглашение достигнуто. Вопрос в том, будет ли оно реализовано", - цитирует Рейтер мнение управляющего директора Paleo Leon Джона Правина (John Praveen).
Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней