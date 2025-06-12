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Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 12.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:03+0300

2025-06-12T14:03+0300

2025-06-12T14:03+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на символические 0,01% - до 3 402,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 027,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,36% - до 24 035,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 2 920,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,31% - до 8 565,1 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,68% - до 38 161 пункта. На снижение Hang Seng Index в том числе повлияла динамика автомобильного сектора. Так, бумаги BYD в Гонконге по итогам торгов четверга снизились в цене на 4,55%, китайской Geely - на 2,9%, Li Auto - на 2,51%. Инвесторы также следят за новостями по мировой торговле. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

https://1prime.ru/20250612/atr-858429726.html

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион