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Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/atr-858437022.html
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:03+0300
2025-06-12T14:03+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на символические 0,01% - до 3 402,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 027,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,36% - до 24 035,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 2 920,03 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,31% - до 8 565,1 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,68% - до 38 161 пункта. На снижение Hang Seng Index в том числе повлияла динамика автомобильного сектора. Так, бумаги BYD в Гонконге по итогам торгов четверга снизились в цене на 4,55%, китайской Geely - на 2,9%, Li Auto - на 2,51%. Инвесторы также следят за новостями по мировой торговле. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
14:03 12.06.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись в четверг разнонаправленно

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на символические 0,01% - до 3 402,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2 027,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,36% - до 24 035,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% - до 2 920,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,31% - до 8 565,1 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,68% - до 38 161 пункта.
На снижение Hang Seng Index в том числе повлияла динамика автомобильного сектора. Так, бумаги BYD в Гонконге по итогам торгов четверга снизились в цене на 4,55%, китайской Geely - на 2,9%, Li Auto - на 2,51%.
Инвесторы также следят за новостями по мировой торговле. В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Биржи АТР
Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром
07:58
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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