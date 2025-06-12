https://1prime.ru/20250612/aviakatastrofa-858444809.html

СМИ назвали вероятную причину крушения самолета в Индии

СМИ назвали вероятную причину крушения самолета в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали вероятную причину крушения самолета в Индии

Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:09+0300

2025-06-12T19:09+0300

2025-06-12T19:13+0300

происшествия

авиакатастрофа

причины

сми

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на источники. "Причиной крушения мог стать отказ обоих двигателей", - сообщает телеканал. Отмечается, что пилот подал сигнал бедствия диспетчерам, когда оба двигателя вышли из строя. При этом расследование причин авиакатастрофы продолжается, и делать окончательные выводы еще рано, подчеркнули собеседники телеканала. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе.

https://1prime.ru/20250612/avtokatastrofa-858443685.html

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авиакатастрофа, причины, сми