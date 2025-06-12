Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/chen-858429007.html
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились - 12.06.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
СЕУЛ, 12 июн - РИА. Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T07:06+0300
2025-06-12T07:06+0300
россия
экономика
общество
кндр
рф
сеул
ким чен ын
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858429007.jpg?1749701171
СЕУЛ, 12 июн - РИА. Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. "Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына. Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться. "Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
кндр
рф
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , кндр, рф, сеул, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, всу
РОССИЯ, Экономика, Общество , КНДР, РФ, СЕУЛ, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, ВСУ
07:06 12.06.2025
 
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отношения с Россией еще более укрепились

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 12 июн - РИА. Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
"Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына.
Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться.
"Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКНДРРФСЕУЛКим Чен ЫнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала