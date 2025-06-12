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Почти четверть россиян имели опыт приобретения цифровых финансовых активов

Почти четверть россиян имели опыт приобретения цифровых финансовых активов - 12.06.2025, ПРАЙМ

Почти четверть россиян имели опыт приобретения цифровых финансовых активов

Почти четверть россиян (23%) имели опыт приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) и более половины осведомлены о существовании такого инвестиционного... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T05:32+0300

2025-06-12T05:32+0300

2025-06-12T05:32+0300

финансы

экономика

россия

цфа

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Почти четверть россиян (23%) имели опыт приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) и более половины осведомлены о существовании такого инвестиционного инструмента, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "ЦФА выступают цифровыми аналогами классических финансовых инструментов и активов (акций, облигаций, фьючерсов и т.д.). Больше половины опрошенных (52%) осведомлены о существовании такого инвестиционного инструмента, как ЦФА, 48% признались, что никогда не слышали о нем. При этом только 23% респондентов имели опыт приобретения ЦФА, но большинство опрошенных (77%) не осуществляли сделок по ЦФА", - говорится в исследовании. Аналитики выявили причины, по которым респонденты, которые задумывались о приобретении ЦФА, не воспользовались этим инвестиционным инструментом. Так, 20% опрошенных отметили, что у них нет свободных денежных средств для инвестирования, у 10% респондентов есть вопросы по законодательному регулированию ЦФА, 8% отметили, что предпочитают классические инструменты инвестирования (акции, облигации, недвижимость, золото и прочие), 2% считают ЦФА высокорисковым инструментом, 3% не устраивает доходность, а остальные респонденты не планировали инвестиций в цифровые финансовые активы. "Интересен тот факт, что только треть россиян (35%) доверяют технологиям, на которых основаны ЦФА (например, блокчейн), 48% никогда не задумывались об этом, а вот 17% респондентов признались, что не доверяют таким инновациям", - также отметили эксперты. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, цфа