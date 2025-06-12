https://1prime.ru/20250612/daniya-858433338.html

Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ

Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ

Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ

Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:07+0300

2025-06-12T11:07+0300

2025-06-12T11:07+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам, сообщает издание Local Denmark. "Спорное оборонное соглашение между Данией и Соединенными Штатами, позволяющее США создать военные базы в Дании, было официально одобрено датским парламентом после нескольких месяцев обсуждений", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, соглашение позволяет США размещать войска и военные базы на датской территории, а также хранить военную технику. Кроме того, согласно документу, американская сторона получает доступ к трем датским военным базам: Каруп, Ольборг и Скридструп. Соглашение также дает американским военным частичную ответственность за обеспечение правопорядка в отношении развернутого личного состава. По словам издания, соглашение подверглось критике за передачу элементов датского суверенитета Соединенным Штатам, а оппозиционная партия "Единый список - Красно-зеленая коалиция" продолжала выступать против него перед окончательным чтением и голосованием в парламенте. Издание уточняет, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было заключено еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена в декабре 2023 года, и тогда, "в контексте украинского конфликта", оно не вызывало споров. "Однако последующие события, в частности, стремление президента (США - ред.) Дональда Трампа захватить Гренландию... привели к изменению отношений между Вашингтоном и Копенгагеном и усилению обеспокоенности по поводу передачи власти администрации США", - говорится в материале. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250606/daniya--858258109.html

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гренландия, дания, сша, дональд трамп