https://1prime.ru/20250612/daniya-858433338.html
Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ
Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ
Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам,... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:07+0300
2025-06-12T11:07+0300
2025-06-12T11:07+0300
политика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам, сообщает издание Local Denmark. "Спорное оборонное соглашение между Данией и Соединенными Штатами, позволяющее США создать военные базы в Дании, было официально одобрено датским парламентом после нескольких месяцев обсуждений", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, соглашение позволяет США размещать войска и военные базы на датской территории, а также хранить военную технику. Кроме того, согласно документу, американская сторона получает доступ к трем датским военным базам: Каруп, Ольборг и Скридструп. Соглашение также дает американским военным частичную ответственность за обеспечение правопорядка в отношении развернутого личного состава. По словам издания, соглашение подверглось критике за передачу элементов датского суверенитета Соединенным Штатам, а оппозиционная партия "Единый список - Красно-зеленая коалиция" продолжала выступать против него перед окончательным чтением и голосованием в парламенте. Издание уточняет, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было заключено еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена в декабре 2023 года, и тогда, "в контексте украинского конфликта", оно не вызывало споров. "Однако последующие события, в частности, стремление президента (США - ред.) Дональда Трампа захватить Гренландию... привели к изменению отношений между Вашингтоном и Копенгагеном и усилению обеспокоенности по поводу передачи власти администрации США", - говорится в материале. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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гренландия, дания, сша, дональд трамп
Политика, Гренландия, ДАНИЯ, США, Дональд Трамп
Дания разрешила США размещать военные базы в стране, пишут СМИ
Local Denmark: парламент Дании разрешил США размещать военные базы в стране
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам, сообщает издание Local Denmark.
"Спорное оборонное соглашение между Данией и Соединенными Штатами, позволяющее США создать военные базы в Дании, было официально одобрено датским парламентом после нескольких месяцев обсуждений", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, соглашение позволяет США размещать войска и военные базы на датской территории, а также хранить военную технику. Кроме того, согласно документу, американская сторона получает доступ к трем датским военным базам: Каруп, Ольборг и Скридструп.
Соглашение также дает американским военным частичную ответственность за обеспечение правопорядка в отношении развернутого личного состава.
По словам издания, соглашение подверглось критике за передачу элементов датского суверенитета Соединенным Штатам, а оппозиционная партия "Единый список - Красно-зеленая коалиция" продолжала выступать против него перед окончательным чтением и голосованием в парламенте.
Издание уточняет, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было заключено еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена в декабре 2023 года, и тогда, "в контексте украинского конфликта", оно не вызывало споров.
"Однако последующие события, в частности, стремление президента (США - ред.) Дональда Трампа захватить Гренландию... привели к изменению отношений между Вашингтоном и Копенгагеном и усилению обеспокоенности по поводу передачи власти администрации США", - говорится в материале.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии