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Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ
Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T05:44+0300
2025-06-12T05:44+0300
экономика
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туркмения
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ашхабад
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 12 июн - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации. Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.
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россия, мировая экономика, туркмения, рф, ашхабад, сердар бердымухамедов, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, РФ, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов, Владимир Путин, Михаил Мишустин
05:44 12.06.2025
 
Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина и Мишустина с Днем России

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АШХАБАД, 12 июн - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации.
Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям.
Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯРФАшхабадСердар БердымухамедовВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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