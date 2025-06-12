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Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ

Президент Туркмении поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T05:44+0300

2025-06-12T05:44+0300

2025-06-12T05:44+0300

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АШХАБАД, 12 июн - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и весь российский народ с Днем России, отметив, что Ашхабад придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Туркменистан придает большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией", - приводятся слова Бердымухамедова в публикации. Бердымухамедов также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Президент Туркмении пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.

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россия, мировая экономика, туркмения, рф, ашхабад, сердар бердымухамедов, владимир путин, михаил мишустин