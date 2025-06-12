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Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/dollar-858431562.html
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов - 12.06.2025, ПРАЙМ
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов
Стоимость доллара в четверг утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на осторожности инвесторов, которые оценивают | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T09:23+0300
2025-06-12T09:23+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на осторожности инвесторов, которые оценивают ход торгового диалога США с рядом стран в отношении американских импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1526 доллара с 1,1489 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 143,76 иены с уровня прошлого закрытия 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,31 пункта. В среду, как передает агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить установленный на 8 июля крайний срок завершения торговых переговоров со странами до введения более высоких американских импортных пошлин. "Трудно сказать, стоит ли за этим общий план, но здравый смысл подсказывает, что президент Трамп пытается создать ощущение срочности в проведении торговых переговоров", - цитирует Рейтер заявление старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катрила (Rodrigo Catril). Также он отметил, что рынок очень насторожен тем, что картина может кардинально измениться через неделю или через две недели. Трамп в среду заявил, что новое торговое соглашение между США и КНР готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон, в свою очередь, выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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рынок, торги, доллар сша, евро, иена
Экономика, Рынок, Торги, Доллар США, евро, иена
09:23 12.06.2025
 
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов

Доллар дешевеет к евро и иене на осторожности инвесторов и торговой неопределенности

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на осторожности инвесторов, которые оценивают ход торгового диалога США с рядом стран в отношении американских импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1526 доллара с 1,1489 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 143,76 иены с уровня прошлого закрытия 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,31 пункта.
В среду, как передает агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить установленный на 8 июля крайний срок завершения торговых переговоров со странами до введения более высоких американских импортных пошлин.
"Трудно сказать, стоит ли за этим общий план, но здравый смысл подсказывает, что президент Трамп пытается создать ощущение срочности в проведении торговых переговоров", - цитирует Рейтер заявление старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катрила (Rodrigo Catril).
Также он отметил, что рынок очень насторожен тем, что картина может кардинально измениться через неделю или через две недели.
Трамп в среду заявил, что новое торговое соглашение между США и КНР готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон, в свою очередь, выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 июня
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