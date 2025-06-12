https://1prime.ru/20250612/dollar-858438555.html

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года - 12.06.2025, ПРАЙМ

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг днем снижается, опустившись до минимальной отметки с весны 2022 года,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:10+0300

2025-06-12T15:10+0300

2025-06-12T15:10+0300

экономика

рынок

индекс доллара

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг днем снижается, опустившись до минимальной отметки с весны 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск индекс доллара снижался на 0,72% - до 97,93 пункта. Ранее в ходе торгов индекс падал до 97,78 пункта - минимального значения с 31 марта 2022 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Курс евро к доллару на 14.47 мск рос до 1,1587 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,74 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар.

https://1prime.ru/20250612/dollar-858431562.html

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рынок, индекс доллара