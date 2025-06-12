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"Экономика Украины обгонит российскую". Минфин США спрогнозировал чудо

"Экономика Украины обгонит российскую". Минфин США спрогнозировал чудо - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Экономика Украины обгонит российскую". Минфин США спрогнозировал чудо

В течение 20 лет украинская экономика может стать больше российской. Такой невероятный прогноз на слушаниях в Конгрессе США сделал глава Минфина страны Скотт... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:50+0300

2025-06-12T17:50+0300

2025-06-12T17:52+0300

экономика

скотт бессент

украина

россия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. В течение 20 лет украинская экономика может стать больше российской. Такой невероятный прогноз на слушаниях в Конгрессе США сделал глава Минфина страны Скотт Бессент. Об этом сообщает Bloomberg.Отметив, что сегодня экономическая безопасность - неотъемлемая часть нацбезопасности любого государства, Бессент высказал уверенность, что стабильная экономика Украины будет "лучшей защитой" от внешних вызовов.Если в течение 20 лет украинская экономика будет эффективно управляться, страна наладит с другими странами стратегическое партнерство, как с Соединенными Штатами, и будет обеспечен приток иностранных инвестиций, то она может стать "больше российской", заявил министр конгрессменам. При этом он подчеркнул, что опережение российской экономики станет "серьезным сдерживающим фактором для тех, кто будет управлять Россией в будущем".Примечательно, что никаких конкретных способов выстраивания эффективного управления украинской экономикой, налаживания стратегического сотрудничества с другими странами и обеспечения притока иностранных инвестиций Бессент не назвал.Но вместе с тем он высказался против усиления санкций в отношении России, которое продвигает двухпартийная группа сенаторов.

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