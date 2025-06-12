Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250612/ekspert-858439234.html
Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт
Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт - 12.06.2025, ПРАЙМ
Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт
Европейские страны для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к отопительному сезону будут использовать сжиженный природный газ (СПГ), за дополнительные... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:22+0300
2025-06-12T15:22+0300
энергетика
газ
европа
германия
ес
спг
газохранилища
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/75/841397522_459:0:5223:2680_1920x0_80_0_0_a9d18671a3494eb09470604a2c3a20b3.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Европейские страны для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к отопительному сезону будут использовать сжиженный природный газ (СПГ), за дополнительные объемы которого заплатит более высокую цену, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследования компании "Имплемента" Мария Белова. Ситуация с заполнением европейских газохранилищ становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил в начале июня "Газпром". Для достижения к 1 ноября целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году, отмечала компания. Отвечая на вопрос, успеют ли европейцы заполнить хранилища до целевого уровня к 1 ноября, Белова сказала: "На мой взгляд, это является вполне выполнимой задачей, потому что на мировом рынке Европа сможет найти дополнительные объемы СПГ, другой вопрос, что заплатить за них ей придется более высокую цену, потому что за них придется конкурировать с Азиатско-Тихоокеанским регионом". И не факт, что экономика Евросоюза выдержит еще один ценовой всплеск, даже отдаленно напоминающий ситуации 2022 года, подчеркнула эксперт. Европейский парламент еще в начале мая проголосовал за смягчение правил ЕС по заполнению ПХГ – теперь для соответствия требованиям ПХГ должны быть заполнены не на 90%, а на 83% и не к 1 ноября, а в любом момент с 1 октября по 1 декабря, добавила Белова. Это, как отметила эксперт, стало реакцией на опасения стран-участниц, что существующие цели могут привести к росту цен на газ. Согласование всех правил в этой части должно состояться в июле. Германия же опередила ЕС и еще в конце апреля приняла решение о снижении странового требования к уровню запасов газа в ПХГ до 80%, продолжила Белова. "Поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что Европейская комиссия не будет наказывать страны за недостижение установленного сейчас целевого уровня заполняемости в 90%, особенно если цены на газ продолжат рост", – заключила она.
https://1prime.ru/20250611/enagas-858415686.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/75/841397522_1054:0:4627:2680_1920x0_80_0_0_1f0f06e57e6c9bfcd69aa0b19b17e4fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, германия, ес, спг, газохранилища
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЕС, СПГ, газохранилища
15:22 12.06.2025
 
Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт

Белова: Европа заплатит за дополнительные объемы СПГ более высокую цену

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Европейские страны для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к отопительному сезону будут использовать сжиженный природный газ (СПГ), за дополнительные объемы которого заплатит более высокую цену, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследования компании "Имплемента" Мария Белова.
Ситуация с заполнением европейских газохранилищ становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил в начале июня "Газпром". Для достижения к 1 ноября целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году, отмечала компания.
Отвечая на вопрос, успеют ли европейцы заполнить хранилища до целевого уровня к 1 ноября, Белова сказала: "На мой взгляд, это является вполне выполнимой задачей, потому что на мировом рынке Европа сможет найти дополнительные объемы СПГ, другой вопрос, что заплатить за них ей придется более высокую цену, потому что за них придется конкурировать с Азиатско-Тихоокеанским регионом".
И не факт, что экономика Евросоюза выдержит еще один ценовой всплеск, даже отдаленно напоминающий ситуации 2022 года, подчеркнула эксперт.
Европейский парламент еще в начале мая проголосовал за смягчение правил ЕС по заполнению ПХГ – теперь для соответствия требованиям ПХГ должны быть заполнены не на 90%, а на 83% и не к 1 ноября, а в любом момент с 1 октября по 1 декабря, добавила Белова. Это, как отметила эксперт, стало реакцией на опасения стран-участниц, что существующие цели могут привести к росту цен на газ.
Согласование всех правил в этой части должно состояться в июле.
Германия же опередила ЕС и еще в конце апреля приняла решение о снижении странового требования к уровню запасов газа в ПХГ до 80%, продолжила Белова. "Поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что Европейская комиссия не будет наказывать страны за недостижение установленного сейчас целевого уровня заполняемости в 90%, особенно если цены на газ продолжат рост", – заключила она.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Россия вошла в тройку поставщиков СПГ в Испанию
Вчера, 16:17
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАГЕРМАНИЯЕССПГгазохранилища
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала