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Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт

Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт - 12.06.2025, ПРАЙМ

Европа для заполнения ПХГ будет использовать дорогой СПГ, считает эксперт

Европейские страны для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к отопительному сезону будут использовать сжиженный природный газ (СПГ), за дополнительные... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:22+0300

2025-06-12T15:22+0300

2025-06-12T15:22+0300

энергетика

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газохранилища

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Европейские страны для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к отопительному сезону будут использовать сжиженный природный газ (СПГ), за дополнительные объемы которого заплатит более высокую цену, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследования компании "Имплемента" Мария Белова. Ситуация с заполнением европейских газохранилищ становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил в начале июня "Газпром". Для достижения к 1 ноября целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году, отмечала компания. Отвечая на вопрос, успеют ли европейцы заполнить хранилища до целевого уровня к 1 ноября, Белова сказала: "На мой взгляд, это является вполне выполнимой задачей, потому что на мировом рынке Европа сможет найти дополнительные объемы СПГ, другой вопрос, что заплатить за них ей придется более высокую цену, потому что за них придется конкурировать с Азиатско-Тихоокеанским регионом". И не факт, что экономика Евросоюза выдержит еще один ценовой всплеск, даже отдаленно напоминающий ситуации 2022 года, подчеркнула эксперт. Европейский парламент еще в начале мая проголосовал за смягчение правил ЕС по заполнению ПХГ – теперь для соответствия требованиям ПХГ должны быть заполнены не на 90%, а на 83% и не к 1 ноября, а в любом момент с 1 октября по 1 декабря, добавила Белова. Это, как отметила эксперт, стало реакцией на опасения стран-участниц, что существующие цели могут привести к росту цен на газ. Согласование всех правил в этой части должно состояться в июле. Германия же опередила ЕС и еще в конце апреля приняла решение о снижении странового требования к уровню запасов газа в ПХГ до 80%, продолжила Белова. "Поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что Европейская комиссия не будет наказывать страны за недостижение установленного сейчас целевого уровня заполняемости в 90%, особенно если цены на газ продолжат рост", – заключила она.

https://1prime.ru/20250611/enagas-858415686.html

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газ, европа, германия, ес, спг, газохранилища