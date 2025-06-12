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Каллас анонсировала новые предложения ЕК по росту расходов на оборону ЕС - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Каллас анонсировала новые предложения ЕК по росту расходов на оборону ЕС
Каллас анонсировала новые предложения ЕК по росту расходов на оборону ЕС - 12.06.2025, ПРАЙМ
Каллас анонсировала новые предложения ЕК по росту расходов на оборону ЕС
Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе выступит с новыми предложениями по наращиванию финансирования оборонных расходов, заявила глава дипломатии ЕС Кая... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:30+0300
2025-06-12T17:00+0300
вооружения
кая каллас
расходы на оборону
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе выступит с новыми предложениями по наращиванию финансирования оборонных расходов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Наша инициатива по перевооружению на сумму 800 миллиардов евро является важным шагом на пути к укреплению европейской безопасности. На следующей неделе ЕС также предложит большую гибкость в отношении государственных оборонных закупок и улучшение доступа к финансированию", - сказала Каллас на пресс-конференции в Риме, которую транслировал сайт НАТО. Ранее государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
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кая каллас, расходы на оборону, евросоюз, еврокомиссия
Вооружения, Кая Каллас, расходы на оборону, Евросоюз, Еврокомиссия
16:30 12.06.2025 (обновлено: 17:00 12.06.2025)
 
Каллас анонсировала новые предложения ЕК по росту расходов на оборону ЕС

Каллас: ЕК выступит с новыми предложениями по финансированию милитаризации ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе выступит с новыми предложениями по наращиванию финансирования оборонных расходов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Наша инициатива по перевооружению на сумму 800 миллиардов евро является важным шагом на пути к укреплению европейской безопасности. На следующей неделе ЕС также предложит большую гибкость в отношении государственных оборонных закупок и улучшение доступа к финансированию", - сказала Каллас на пресс-конференции в Риме, которую транслировал сайт НАТО.
Ранее государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Польша увеличила расходы на оборону на 67% в 2024 году, заявил Туск
Вчера, 10:57
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
 
ВооруженияКая Калласрасходы на оборонуЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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