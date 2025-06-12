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Эстония призвала ЕС прекратить к 2026 году импорт российских энергоресурсов

Эстония призвала ЕС прекратить к 2026 году импорт российских энергоресурсов - 12.06.2025, ПРАЙМ

Эстония призвала ЕС прекратить к 2026 году импорт российских энергоресурсов

Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России и продолжать вводить санкции против Москвы, сообщает... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:41+0300

2025-06-12T11:41+0300

2025-06-12T11:41+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России и продолжать вводить санкции против Москвы, сообщает телерадиокомпания ERR. Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Президент Эстонии... призвал Евросоюз прекратить импорт энергоресурсов из России к 2026 году и продолжать экономическое давление на Москву путём санкций", - говорится в сообщении. Согласно телерадиокомпании, он также считает необходимым укрепление европейской оборонной промышленности и "всевозможное усиление давления" на РФ. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата отмечала, что в ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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ес, эстония, россия, энергоресурсы