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ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года
ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года - 12.06.2025, ПРАЙМ
ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года
Глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:34+0300
2025-06-12T13:34+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
фао
пшеница
экспорт
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в следующем сезоне восстановится лишь на 3,8%, следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Согласно данным организации, мировая торговля пшеницей в 2024-2025 сельхозгоду упадет до 193,3 миллиона тонн против 209,6 миллиона годом ранее. Это будет наименьшее значение с 2020-2021 сельхозгода (189,4 миллиона тонн). "После резкого спада в 2024/25 году мировая торговля пшеницей, как ожидается, частично восстановится в 2025/26 году (июль/июнь), до 200,6 миллиона тонн. Ожидается, что отскок будет обусловлен более высоким спросом на импорт из Азии, в основном из Китая и Турции, а также ростом экспорта из Аргентины, Европейского союза и Российской Федерации", - прогнозируют аналитики. Прогноз мирового производства пшеницы в 2025 году составляет 800,1 миллиона тонн, что представляет собой незначительный рост - на 0,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Большая часть прогнозируемого роста ожидается в ЕС, при этом урожай также восстановится в Аргентине, Индии и Великобритании. ФАО ждет, что это компенсирует спад производства в нескольких других крупных странах-производителях, включая Австралию, Иран, Казахстан, Пакистан, Украину и США.
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сельское хозяйство, мировая экономика, фао, пшеница, экспорт
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФАО, пшеница, экспорт
13:34 12.06.2025
 
ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года

ФАО: экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет на 8%

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в следующем сезоне восстановится лишь на 3,8%, следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Согласно данным организации, мировая торговля пшеницей в 2024-2025 сельхозгоду упадет до 193,3 миллиона тонн против 209,6 миллиона годом ранее. Это будет наименьшее значение с 2020-2021 сельхозгода (189,4 миллиона тонн).
"После резкого спада в 2024/25 году мировая торговля пшеницей, как ожидается, частично восстановится в 2025/26 году (июль/июнь), до 200,6 миллиона тонн. Ожидается, что отскок будет обусловлен более высоким спросом на импорт из Азии, в основном из Китая и Турции, а также ростом экспорта из Аргентины, Европейского союза и Российской Федерации", - прогнозируют аналитики.
Прогноз мирового производства пшеницы в 2025 году составляет 800,1 миллиона тонн, что представляет собой незначительный рост - на 0,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Большая часть прогнозируемого роста ожидается в ЕС, при этом урожай также восстановится в Аргентине, Индии и Великобритании.
ФАО ждет, что это компенсирует спад производства в нескольких других крупных странах-производителях, включая Австралию, Иран, Казахстан, Пакистан, Украину и США.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится
Вчера, 23:45
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаФАОпшеницаэкспорт
 
 
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