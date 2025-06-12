https://1prime.ru/20250612/fao-858436429.html

ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года

ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года - 12.06.2025, ПРАЙМ

ФАО спрогнозировала падение мирового экспорта пшеницы до минимума за 4 года

Глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T13:34+0300

2025-06-12T13:34+0300

2025-06-12T13:34+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

фао

пшеница

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg

МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в следующем сезоне восстановится лишь на 3,8%, следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Согласно данным организации, мировая торговля пшеницей в 2024-2025 сельхозгоду упадет до 193,3 миллиона тонн против 209,6 миллиона годом ранее. Это будет наименьшее значение с 2020-2021 сельхозгода (189,4 миллиона тонн). "После резкого спада в 2024/25 году мировая торговля пшеницей, как ожидается, частично восстановится в 2025/26 году (июль/июнь), до 200,6 миллиона тонн. Ожидается, что отскок будет обусловлен более высоким спросом на импорт из Азии, в основном из Китая и Турции, а также ростом экспорта из Аргентины, Европейского союза и Российской Федерации", - прогнозируют аналитики. Прогноз мирового производства пшеницы в 2025 году составляет 800,1 миллиона тонн, что представляет собой незначительный рост - на 0,3% по сравнению с предыдущим сезоном. Большая часть прогнозируемого роста ожидается в ЕС, при этом урожай также восстановится в Аргентине, Индии и Великобритании. ФАО ждет, что это компенсирует спад производства в нескольких других крупных странах-производителях, включая Австралию, Иран, Казахстан, Пакистан, Украину и США.

https://1prime.ru/20250611/poshlina-858426045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, фао, пшеница, экспорт