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Финляндия ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи
Финляндия ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи - 12.06.2025, ПРАЙМ
Финляндия ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи
Финляндия с 16 июня ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи, сообщает в четверг МВД республики. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:46+0300
2025-06-12T14:46+0300
2025-06-12T14:46+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Финляндия с 16 июня ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи, сообщает в четверг МВД республики. "Правительство ужесточит условия воссоединения семей, то есть выдачу иностранным гражданам вида на жительство на основании семейных связей… Поправки вступят в силу 16 июня", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, теперь, если вид на жительство предоставляется супругу на основании семейных связей, то обоим супругам должно быть не менее 21 года, при этом такое возрастное требование не будет применяться к гражданину Финляндии, супруг которого подает заявление на вид на жительство. По словам МВД, бенефициары международной защиты должны будут прожить в Финляндии два года, прежде чем члены их семей смогут подать заявление на воссоединение семьи, но это условие будет введено с некоторыми исключениями. Кроме того, если член семьи несовершеннолетнего, которому предоставлена международная защита, подает заявление на воссоединении семьи, он должен иметь достаточные финансовые ресурсы. Как утверждает МВД, введение новых ограничений будет содействовать интеграции мигрантов и позволит избежать практики фиктивных браков и использования детей для въезда в страну.
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финляндия, общество , мвд, внж
ФИНЛЯНДИЯ, Общество , МВД, ВНЖ
Финляндия ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи
МВД Финляндии: с 16 июня ужесточаются требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Финляндия с 16 июня ужесточит требования к получению ВНЖ по воссоединению семьи, сообщает в четверг МВД республики.
"Правительство ужесточит условия воссоединения семей, то есть выдачу иностранным гражданам вида на жительство на основании семейных связей… Поправки вступят в силу 16 июня", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, теперь, если вид на жительство предоставляется супругу на основании семейных связей, то обоим супругам должно быть не менее 21 года, при этом такое возрастное требование не будет применяться к гражданину Финляндии, супруг которого подает заявление на вид на жительство.
По словам МВД, бенефициары международной защиты должны будут прожить в Финляндии два года, прежде чем члены их семей смогут подать заявление на воссоединение семьи, но это условие будет введено с некоторыми исключениями. Кроме того, если член семьи несовершеннолетнего, которому предоставлена международная защита, подает заявление на воссоединении семьи, он должен иметь достаточные финансовые ресурсы.
Как утверждает МВД, введение новых ограничений будет содействовать интеграции мигрантов и позволит избежать практики фиктивных браков и использования детей для въезда в страну.
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