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Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг

Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг

Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:45+0300

2025-06-12T11:45+0300

2025-06-12T11:45+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.20 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара. Курс евро к доллару на 11.20 мск рос до 1,1533 доллара с 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 98,29 пункта. В четверг национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные по промышленному производству в стране. Его объем в апреле снизился сильнее ожиданий: на 0,6% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5% и 0,2% соответственно.

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фунт стерлингов, доллар сша, рынок, торги