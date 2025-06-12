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Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250612/funt-858434482.html
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг
Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:45+0300
2025-06-12T11:45+0300
экономика
фунт стерлингов
доллар сша
рынок
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.20 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара. Курс евро к доллару на 11.20 мск рос до 1,1533 доллара с 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 98,29 пункта. В четверг национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные по промышленному производству в стране. Его объем в апреле снизился сильнее ожиданий: на 0,6% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5% и 0,2% соответственно.
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фунт стерлингов, доллар сша, рынок, торги
Экономика, фунт стерлингов, Доллар США, Рынок, Торги
11:45 12.06.2025
 
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг

Курс фунта стерлингов снижается к доллару после выхода данных по промпроизводству Британии

© fotolia.com / Gytis mikulicius%Британские фунты
%Британские фунты - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© fotolia.com / Gytis mikulicius
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.20 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара.
Курс евро к доллару на 11.20 мск рос до 1,1533 доллара с 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 98,29 пункта.
В четверг национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные по промышленному производству в стране. Его объем в апреле снизился сильнее ожиданий: на 0,6% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5% и 0,2% соответственно.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов
09:23
 
Экономикафунт стерлинговДоллар СШАРынокТорги
 
 
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