https://1prime.ru/20250612/funt-858434482.html
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг
Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:45+0300
2025-06-12T11:45+0300
2025-06-12T11:45+0300
экономика
фунт стерлингов
доллар сша
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/10/763121085_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_6af978a504bbf97534a839f46aa972f5.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.20 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара. Курс евро к доллару на 11.20 мск рос до 1,1533 доллара с 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 98,29 пункта. В четверг национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные по промышленному производству в стране. Его объем в апреле снизился сильнее ожиданий: на 0,6% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5% и 0,2% соответственно.
https://1prime.ru/20250612/dollar-858431562.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/10/763121085_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_134251d78da95257952fb7419c09c964.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фунт стерлингов, доллар сша, рынок, торги
Экономика, фунт стерлингов, Доллар США, Рынок, Торги
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в четверг
Курс фунта стерлингов снижается к доллару после выхода данных по промпроизводству Британии
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг днем после выхода статистики по промышленному производству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.20 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3546 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара.
Курс евро к доллару на 11.20 мск рос до 1,1533 доллара с 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 143,83 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 98,29 пункта.
В четверг национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало данные по промышленному производству в стране. Его объем в апреле снизился сильнее ожиданий: на 0,6% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали снижение на 0,5% и 0,2% соответственно.
Доллар слабеет к евро и иене в четверг на ряде факторов