https://1prime.ru/20250612/g7-858449588.html

СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде

СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде - 12.06.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде

Открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня, передает агентство Киодо. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T23:43+0300

2025-06-12T23:43+0300

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происшествия

саммит g7

перенос

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня, передает агентство Киодо. Ранее ожидалось, что саммит "Большой семерки" состоится в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня. "Датой открытия саммита G7, который состоится в Кананаскисе на западе Канады, станет 16 июня, а не 15, как было объявлено изначально", - пишет агентство.

https://1prime.ru/20250609/tramp-858320601.html

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саммит g7, перенос