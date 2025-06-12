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СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде
СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде - 12.06.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде
Открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня, передает агентство Киодо. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:43+0300
2025-06-12T23:43+0300
2025-06-12T23:44+0300
происшествия
саммит g7
перенос
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня, передает агентство Киодо. Ранее ожидалось, что саммит "Большой семерки" состоится в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня. "Датой открытия саммита G7, который состоится в Кананаскисе на западе Канады, станет 16 июня, а не 15, как было объявлено изначально", - пишет агентство.
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саммит g7, перенос
Происшествия, саммит G7, перенос
СМИ сообщили о переносе саммита G7 в Канаде
Киодо: открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Открытие саммита G7 в Канаде переносится с 15 на 16 июня, передает агентство Киодо.
Ранее ожидалось, что саммит "Большой семерки" состоится в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.
"Датой открытия саммита G7, который состоится в Кананаскисе на западе Канады, станет 16 июня, а не 15, как было объявлено изначально", - пишет агентство.
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