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В Европе значимо выросли цены на газ
В Европе значимо выросли цены на газ - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Европе значимо выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,7 доллара за тысячу кубометров (+2,5%). Ценовой минимум составил 427,8 доллара (+0,6%), максимум – 437,3 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 435,8 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 425,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе значимо выросли цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 2,5%, до $436
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,7 доллара за тысячу кубометров (+2,5%). Ценовой минимум составил 427,8 доллара (+0,6%), максимум – 437,3 доллара (+2,9%).
Последние фьючерсы торговались по 435,8 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 425,1 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе выросли на 5%