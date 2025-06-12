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Летом в Европе вырастут цены на газ, прогнозируют эксперты
Летом в Европе вырастут цены на газ, прогнозируют эксперты - 12.06.2025, ПРАЙМ
Летом в Европе вырастут цены на газ, прогнозируют эксперты
Цены на газ в Европе на фоне больших, чем в прошлом году, объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) летом могут вырасти, такое мнение высказала РИА... | 12.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне больших, чем в прошлом году, объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) летом могут вырасти, такое мнение высказала РИА Новости эксперт инвестиционной компании "Велес Капитал" Валентина Савенкова. Запасы газа в ПХГ Европы превысили 50% из целевых 90% к 1 ноября, и в последние недели темпы закачки ускорились на фоне жаркой погоды, отметила эксперт. Однако в прошлом году в этот же период времени объем заполнения ПХГ составлял более 70%, указала она. "На фоне больших объемов предстоящей закачки газа есть вероятность того, что до конца лета мы сможем наблюдать рост газовых цен, правда, этому пока нет технических предпосылок на графике биржевых цен актива", – сказала Савенкова. При этом рост газовых цен до уровней 2022 года маловероятен, так как тот всплеск был скорее эмоциональной реакцией на негативные ожидания перебоев газоснабжения из-за украинского конфликта, добавила эксперт. "Поддержку Европе может оказать еще одна теплая зима с температурой ниже климатической нормы, а также рост доли ветрогенерации в энергетическом обеспечении региона в теплый сезон", – заключила Савенкова. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены, прогноз
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены, прогноз
Летом в Европе вырастут цены на газ, прогнозируют эксперты
Эксперт Савенкова: летом в Европе могут вырасти цены на газ
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне больших, чем в прошлом году, объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) летом могут вырасти, такое мнение высказала РИА Новости эксперт инвестиционной компании "Велес Капитал" Валентина Савенкова.
Запасы газа в ПХГ Европы превысили 50% из целевых 90% к 1 ноября, и в последние недели темпы закачки ускорились на фоне жаркой погоды, отметила эксперт. Однако в прошлом году в этот же период времени объем заполнения ПХГ составлял более 70%, указала она.
"На фоне больших объемов предстоящей закачки газа есть вероятность того, что до конца лета мы сможем наблюдать рост газовых цен, правда, этому пока нет технических предпосылок на графике биржевых цен актива", – сказала Савенкова.
При этом рост газовых цен до уровней 2022 года маловероятен, так как тот всплеск был скорее эмоциональной реакцией на негативные ожидания перебоев газоснабжения из-за украинского конфликта, добавила эксперт.
Цены на газ в Европе выросли на 5%
"Поддержку Европе может оказать еще одна теплая зима с температурой ниже климатической нормы, а также рост доли ветрогенерации в энергетическом обеспечении региона в теплый сезон", – заключила Савенкова.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5% – до 436 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.