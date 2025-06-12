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В Германии объявили о планах выделить Киеву почти два миллиарда евро

В Германии объявили о планах выделить Киеву почти два миллиарда евро - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Германии объявили о планах выделить Киеву почти два миллиарда евро

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:18+0300

2025-06-12T19:18+0300

2025-06-12T19:18+0300

политика

германия

финансовая помощь для украины

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БЕРЛИН, 12 июн - ПРАЙМ. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем помощи за год составит около 9 миллиардов евро. "Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о перспективе предоставления военной помощи в размере ещё 1,9 миллиарда евро. По его словам, средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности", - сообщил портал немецкого телеканала n-tv. Уточняется, что министр сообщил об этом в четверг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. "Если бундестаг одобрит выделение дополнительных средств, Германия в 2025 году предоставит Украине в общей сложности около 9 миллиардов евро помощи", - добавил телеканал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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германия

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германия, финансовая помощь для украины